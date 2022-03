Horóscopo de Mhoni Vidente del 7 al 11 de marzo de 2022

Inicia el mes de marzo con el horóscopo mensual de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte y el mensaje de los astros para iniciar el tercer mes de este 2022.

Aries

El arcángel que te va proteger esta semana será Metatrón y el mensaje que trae para ti es: determinación en todo lo que vayas a realizar durante estos días y, sobre todo, ten autocontrol en cuestión de tus impulsos y pensamientos; recuerda que las personas del signo de Aries deben dominar su temperamento y su ego para que después no tengan problemas con los que le rodean.

Te viene un reconocimiento en tu ámbito laboral y profesional; sin duda, seguirá reinado el éxito en tu vida. Esta semana tendrás mucho trabajo y deberás ponerte al día con todos tus pendientes. Tu mejor día será el martes, mientras que tus números mágicos serán el 7 y el 23. Trata de que el amor en tu vida ya no sean romances pasajeros y tener una pareja estable, ya que eso te va ayudar mucho a estar más estable emocionalmente.

Tauro

El arcángel Chamuel es quien te va estar ayudando en estos días, sus mensajes son: atrévete a ser diferente y marcar la tendencia en tu ámbito profesional, es decir, que estás en un periodo de ser el mejor en todo lo que realices; también te dice que debes quitarte los miedos al qué dirán, ya que tu signo es auténtico, fuerte y siempre va a ver un modo mejor de hacer las cosas, solo es cuestión de empeñarte en realizarlo.

Serán días de reflexión sobre tu pasado para no caer en los mismos errores en tu presente. Viene una época de viajes constantes por trabajo y desarrollo de proyectos nuevos. Tramitas pagos de tarjeta de crédito, empieza un sistema de ahorro para tu futuro. Tu día mágico será el miércoles y tus números de la abundancia el 12 y 30. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Cuidado con las pérdidas, sé más precavido.

Géminis

Esta semana, el arcángel Jeremiel te va proteger y el mensaje que te trae es: un nuevo comienzo, es decir, deja atrás lo que no era para ti y ten una reflexión sobre tu vida para ser exitoso y feliz, ya es tiempo de que encuentres el propósito de tu existencia; recuerda que las personas del signo de Géminis están hechos para ayudar a los demás y ser muy buenos en roles de líder social, por eso te recomiendo que ya tomes las riendas de tu destino y te decidas a triunfar, nunca para atrás ni para agarrar impulso.

Mantén siempre la mente positiva, ya que vienen sorpresas económicas a tu vida. Ten cuidado con las traiciones amorosas, sé más claro en tu relación de pareja. Tu día mágico será el jueves y tus números el 1 y 20. Semana de muchas tareas pendientes y arreglar papelería de pasaporte y visa.

Cáncer

El arcángel que te ayudará esta semana es Gabriel y su mensaje es: tu esfuerzo en lo laboral y profesional se verá recompensado, así que no lo dudes ni por un momento, estás haciendo bien tus planes de vida y por fin tendrás eso que tanto deseas, un mejor trabajo y estabilidad. Sé más creativo y comunicólogo, ya que esas virtudes son naturales en tu signo y te van ayudar a tener éxito.

Tramitas pagos de casa y coche, te pones al corriente con tus deudas. Te busca un amor del pasado para volver, trata de dialogar bien esa situación. Recibes una invitación a un negocio, acéptala porque eso te ayudará a tener buena economía. Tu mejor día es el lunes, tus números de la suerte son 3 y 27. Semana de cambios positivos en tu vida profesional. Cambias tu celular por uno más reciente. Cuidado, no confíes mucho en tus compañeros de trabajo.

Leo

El arcángel Uriel será tu protector esta semana y su mensaje es: tu vida es maravillosa, no te castigues con los excesos y vicios, recuerda que las personas de signo de fuego son muy extremistas en sus actos y no saben tener un equilibro, por eso aprende qué es lo mejor para tu salud y estabilidad emocional.

Días de atraer la prosperidad, te llega la propuesta de un nuevo trabajo que te dará mayor estabilidad económica, solo recuerda no hablar de más con tus compañeros y ser más prudente con tu vida. Que reinen en estos días los pensamientos positivos que te llevarán a vivir plenamente. Semana de empezar una rutina de ejercicio y una buena alimentación. Tu mejor día será el viernes y tus números mágicos el 19 y 33. Te invitan a salir de viaje en este mes. Un amor llegará a tu vida para quedarse.

Virgo

En esta semana, el arcángel Raziel será tu guía y su mensaje es: tú puedes crear lo que deseas con solo pensar y actuar de forma determinante y positiva, es decir, que es tiempo de crecer en lo profesional y no buscar pretextos para no hacerlo; tu arcángel te ayudará a que las puertas de la abundancia se abran y no tengas tropiezos. Arreglas situaciones legales del pasado a tu favor.

Recuerda que lo más importante es tu salud, no la descuides. Este arcángel que muy poderoso te dice que tus necesidades se satisfarán mágicamente. Semana de actualizar tus cuentas de gastos. En el amor ya no busques lo que no es para ti, lo más importante es tener una pareja que crezca contigo y ser feliz. Tus números de la abundancia son 1 y 29, tu mejor día será el miércoles. Te invitan a un negocio de administración y venta de sistemas y comunicaciones, te va a ir muy bien.

Libra

El arcángel Miguel te va a ayudar en esta semana con días de fuerza espiritual muy elevada y con la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente, solo invócalo y verás cómo esa ayuda te llega para que puedas tener el éxito que deseas en cuestión laboral. También este arcángel te ayuda a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor, solo trata de pensar en lo positivo, ya no esperes más y trata de poner en orden tu papelería personal, recuerda que el tiempo se va y no regresa.

Un amor del pasado te busca para intentarlo de nuevo, date oportunidad de volver a amar. Si sientes que no logras tus objetivos no te estreses y dale tiempo al tiempo que ya las energías cósmicas se están alineando a tu favor. Tus números de la suerte son 17 y 28. Tu día mágico: el miércoles.

Escorpión

Rafael, es el arcángel que en estos días te va a ayudar para que tengas esa fortaleza de espíritu, debes pedirle con toda tu fe para que venga a tu vida a lograr lo que tanto deseas y verás que será casi de inmediato. También este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos, es decir, limpiar por completo todo tu entorno.

Debes entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, por eso se te recomienda pensar más de dos veces lo que vayas a hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Semana de cambios repentinos en el trabajo, sales de unos pagos que tenías atrasados. Encuentras el amor en tu ambiente de escuela y laboral. Tus números de la suerte son 5 y 66. Tu día mágico: el martes.

Sagitario

Esta semana el arcángel Jofiel va a ser tu protector y tu mensaje es: cree en ti, que siempre los sueños se hacen realidad, es decir, que es el tiempo de tomar la dirección de tu vida y crear lo que necesitas para ser exitoso. No tengas miedo de equivocarte, eso te va a ayudar a crecer más en el tema profesional.

En estos días llega el final de esa situación tan complicada que vivías, así que la buena suerte te sonríe y deberás mover energías, como retomar el hacer ejercicio, tener buenas amistades a tu alrededor y no caer en vicios que solo dañan tu mente y cuerpo. Semana de comprar los boletos de avión para irte de vacaciones. Cuidado con los amores del pasado, te van a buscar para causarte problemas, mantente atento. Tus números mágicos son el 16 y 22. Tu mejor día: el jueves.

Capricornio

Metatrón va a ser tu guía en esta semana y tu mensaje es: escucha tu intuición y recuerda que estás hecho para triunfar, pero deberás quitarte cargas negativas que no son tuyas, es decir, alejarte de esas malas amistades y cambia de trabajo para uno con más fuerza profesional y económica. Debes tomar una decisión de vida para ser feliz.

Semana de exámenes y mucha presión laboral. Un amor del signo de fuego llega a tu vida para formalizar, cuídate de problemas de insomnio y migraña. Te llega la papelería pendiente para tu título y tesis escolar. No prestes dinero. Arreglas tu coche o motocicleta. No te compliques la vida diciendo mentiras, es mejor no decir nada. Tus números mágicos son 14 y 30. Tu mejor día: el martes. Recuerda que este arcángel es una de los más poderosos, encomiéndate todos los días y verás los resultados positivos.

Acuario

El arcángel Ariel será tu protector esta semana y tu mensaje es: confía en ti mismo para quitarte indecisiones que no te ayudan a tener éxito; la confianza y creer en ti es fundamental para que tengas el triunfo. Perdón, esta palabra te va a llegar hasta lo más profundo de tu ser, es el momento de perdonarte y perdonar para que no cargues con rencores.

Este arcángel es del negocio y trabajo, por eso es fundamental que esta semana busques un proyecto mejor pagado y poner ya un negocio propio. En el amor seguirás confundido por recuerdos del pasado y lo comparas con tu presente, es mejor estar un tiempo solo y después decir con quién quieres pasar tu vida. Tus números mágicos son 11 y 19. Tu mejor día: el jueves. Días de pagar deudas del pasado y actualizar tus cuentas bancarias.

Piscis

Miguel es el arcángel que te guía esta semana y vienen días mágicos para estar mejor. Tu mensaje es: completa tu vida, es el momento de pensar más en ti y buscar la estabilidad emocional y económica que necesitas para vivir tranquilamente. Tu signo es muy sacrificado por la familia y los que te rodean, pero el arcángel te indica que es tiempo de poner el yo primero y pensar más en tu necesidades. Un final feliz llegará en estos días, por fin resuelves un problema que te quitaba el sueño.

Semana de festejarte y recibir regalos que no esperabas, recuerda que la buena suerte está al máximo, aprovéchala. Te buscan para invitarte a salir de viaje, cuida más los pagos atrasados. Tus números mágicos son 21 y 8. Tu mejor día será el martes. Esta semana un amor muy compatible entrará en tu vida.