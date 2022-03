Día Internacional de la Mujer: Razones por las que este 8 de marzo no se felicita a “lo más bello de la creación”

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día para obsequiar flores o enviar imágenes en las que se celebra a “lo más hermoso y frágil” (léase con sarcasmo por si no se entienden las comillas) que hay en la tierra.

Este día internacional surge para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad y la equidad. Es un día en el que se recuerda a las mujeres que en 1857 lucharon por mejores condiciones laborales en la industria textil en Nueva York, lucha que no ha terminado y que las mujeres seguimos librando día a día, en cada una de las esferas en las que nos movemos. La lucha no ha terminado y para muestra, un botón.

Violencia hacia las mujeres

Cifras presentadas por ONU Mujeres revelan que a nivel global 81 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2020, de este aterrados número, el 58 por ciento fue asesinada a manos de su pareja o familiares.

Este mismo organismo estimó que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres, ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja, el 30 por ciento la vivió a manos de alguien que no era su pareja.

En el informe “Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19″, los datos son contundentes, durante la pandemia por coronavirus las mujeres y las niñas han sido víctimas de una ola de violencia sin precedentes, el aislamiento registró un aumento en las llamadas de denuncias por casos de violencia doméstica.

ONU Mujeres destaca que al 200 millones de mujeres y niñas, de entre 15 y 49 años, han sido sometidas a la mutilación genital femenina en 31 países donde se concentra esta práctica. Todavía hay países donde la mutilación genital femenina es casi universal; donde al menos 9 de cada 10 niñas y mujeres, de entre 15 y 49 años, han sido víctimas de esta práctica.

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática ya que ésta amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y, a menudo, asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible. — ONU Mujeres

Brecha salarial

En la investigación Panorama Laboral 2020 América Latina y el Caribe, realizada por la Organización Internacional de Trabajo, reveló que las mujeres están presentes en más sectores productivos con empleos peor remunerados. Además de tener menos posibilidades de obtener trabajos de mayor nivel, debido al estigma que hay sobre la maternidad a lo que se le suman los estereotipos de género, que asocian los puestos de responsabilidad a los hombres.

El sistema patriarcal relaciona a las mujeres con trabajos asociados a la dedicación, el amor, la vocación y la entrega, esos empleos son los peor pagados y valorados. Además, la mujer carga con el estigma de cuidadora del hogar por lo que desempeña trabajo no remunerado en el hogar, mismo que aumentó con la pandemia y el asilamiento social.

Por estas razones este 8 de marzo no se celebra a lo “más bello y frágil”, es un día de lucha por la equidad, por mejores condiciones y por un mundo libre de violencia para las mujeres y las niñas.