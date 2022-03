Niño de 9 años salió de su casa, se coló en avión y viajó más de 2.600 kilómetros

Un menor de 9 años salió de su casa, llegó al aeropuerto, se coló a un avión sin tener ticket de vuelo y viajó más de 2.600 kilómetros.

Según informa G1, el niño viajó desde Manaos a la ciudad de Guarulhos en Brasil.

La vivienda en la que habitaban no tenía las condiciones mínimas para una conexión eléctrica.👇https://t.co/FnUElrwp11 — Publimetro (@PublimetroChile) March 3, 2022

La madre del menor, Daniele Marques, afirmó en entrevista con el citado medio que “me desperté a las 5:30 am, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego jugueteé un poco con su celular y me volví a levantar, a las 7:30 am, cuando me di cuenta de que ya no estaba en la habitación y empecé a desesperar”.

Ante esto, dio aviso a la policía por la desaparición del menor y difundió la imagen del pequeño en redes sociales para buscar ayuda para encontrarlo.

Sin embargo, horas después recibió un llamado desde el aeropuerto de Guarulhos, indicándole que el menor se encontraba allí.

Finalmente, al día siguiente el niño volvió con su madre. “Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde su casa [en el barrio Tarumã-Açu] hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres inspecciones. sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni pase de abordar”, señaló la mujer.

“Lo que sigo pensando es cómo un niño se las arregla para pasar por un sistema aeroportuario que es tan burocrático. Por eso quiero una respuesta de la aerolínea y del aeropuerto sobre cómo mi hijo logró abordar solo”, expresó.

Investigan el hecho

El Aeropuerto de Manaos señaló al respecto que el caso está bajo investigación interna.

Por su parte, la policía informó que el menor investigó previamente en internet sobre cómo subirse a un avión sin ser detectado.

Además, el niño indicó que el motivo del viaje sería ir a Sao Paulo para estar con otros familiares.