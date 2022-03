This Man: La historia de la cara de un hombre que miles de personas han visto únicamente en sus sueños

Desde hace 10 años una leyenda muy conocida ha estado presente en los foros de internet. La historia la han catalogado como una creepypasta, pero lo cierto es que más allá de terror, hay quienes argumentan que sintieron misterio, perturbación e inclusive fascinación. Se trata de This Man, el hombre de los sueños.

Supuestamente la historia se remonta al año 2006 en la ciudad de Nueva York. Allí la paciente de un psiquiatra dibujó lo que ella decía era la cara de un hombre que se le había aparecido varias veces en sus sueños. Por más raro que sonara, ella decía que el hombre siempre aparecía para aconsejarla sobre su vida privada. Si bien se dice que las caras que se ven en los sueños pertenecen a personas reales, la mujer explicó que estaba segura de nunca haber visto a ese hombre.

Días después otro paciente se percata del dibujo que estaba encima del escritorio del psiquiatra. Según él, también había recibido la visita de ese hombre en sus sueños numerosas veces. Pero eso no es todo, ya que el psiquiatra decidió compartir el retrato con otros colegas, quienes preguntaron en sus sesiones si habían visto al sujeto. En pocos meses otros cuatro pacientes lo reconocieron, y esta imagen terminó bautizada simplemente como «This Man«.

Según la web dedicada a This Man, numerosas personas de todo el mundo han logrado verlo. Proceden de países muy distantes como China, Italia, Estados Unidos, Suecia, India, etc.

La página también ha servido para reunir algunas de las teorías más llamativas sobre This Man. Algunas de ellas dicen que este es el rostro de Dios, mientras que otras señalan que es una persona real y un viajero de los sueños que suele entrar a la mente de otras personas mientras duermen. Aparte de esto tendría un plan de condicionamiento mental para favorecer a alguna corporación.

Su interacción con personas

Si solo las teorías te parecen locas, también habría que leer algunos de los supuestos testimonios de las personas que lo han visto. Básicamente This Man se expresaría de todas las formas posibles en un sueño: funcionando como consejero, compañero de aventuras e inclusive amante. Solo hay que leer este texto escrito por una mujer:

“Me enamoré de él desde la primera vez que lo vi en mi sueño. Aunque si lo pienso, debo admitir que es realmente feo. Y sin embargo, todas y cada una de las veces, me arrastra con sus gestos románticos y sus dulces palabras. Me compra flores, joyas, me lleva a cenar o a la playa para ver el atardecer».

Aunque también hombres han caído bajo sus «encantos»:

“Nunca he tenido relaciones homosexuales o incluso fantasías. Pero sueño con tener sexo con este hombre todo el tiempo. Debo admitir que tiene mucha imaginación y me agrada. A veces, cuando me despierto, descubro que he tenido una polución nocturna «.

Curiosamente se dice que esta web y la historia misma son obra de un hombre llamado Andrea Natella. Él dirige una empresa con un sitio web llamado guerrigliamarketing.int con la que viraliza ciertos contenidos por métodos no convencionales y que usualmente están relacionados con política o pornografía.

This Man ha sido todo un fenómeno y todavía la gente ha desarrollado imágenes que recrean cómo se ve su rostro en los sueños como las que están a continuación:

