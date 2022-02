Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 21 al domingo 27 de febrero de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Tres de Bastos

Es una gran verdad que debemos vivir el aquí y el ahora, llamado también el eterno presente. Pero, nunca estará demás proyectarnos al futuro como concepto, como complemento de lo que hacemos hoy, porque si logramos aclarar en nuestra mente lo que quisiéramos hacer en un tiempo cercano, podríamos, de alguna manera, prepararnos ya para aquello haciendo algo hoy, sin abandonar las obligaciones diarias, pero formando cada día más nítida la imagen de lo que quisiéramos concretar.

Tauro

Diez de Bastos

En esta larga etapa de crisis que nos ha correspondido vivir, cada cual ha debido asumir responsabilidades extras, por múltiples razones, muchas de ellas de carácter familiar, laboral o personal. Hacerlo, ocasionalmente, no tiene mayores consecuencias, lo que sí las tiene es realizarlas por un tiempo prolongado y, peor aún, si no hay otras alternativas. Se hace necesario tomar los resguardos que sean apropiados para evitar un colapso, lo que podría traer insospechadas consecuencias.

Géminis

Ocho de Bastos

Cualquier actividad que uno realice necesita de un método, una cierta planificación previa, alguna claridad en la ejecución. De no ser así nos exponemos a ocupar más tiempo del necesario, ejecutar mayor cantidad de trabajo, y nada indica que podamos lograr el objetivo. No debemos confundir exigencia con eficacia, pues hay una gran diferencia entre ambas. Es recomendable ser eficiente, que equivale a decir competente.

Cáncer

El Sol

El no tener claro qué rumbo tomar o, por el contrario, tenerlo claro pero no saber cómo, es un dilema muy complicado, que podría llegar, en un momento dado, a paralizarnos. En estos días la luz alumbrará tu ruta y sabrás a qué atenerte, qué pasos dar y cómo ejecutar lo que te interese, para conseguir resultados satisfactorios que aporten lo suyo y te sirvan como un gran estímulo a tus planes. Intenta sacar alguna lección que te sirva y que puedas poner en práctica cuando sea necesario.

Leo

La Muerte

La vida es una sucesión de etapas, no todas tienen que ver con la edad de cada cual, tienen un ritmo distinto y, generalmente, no son tan obvias como para reconocerlas. En estos días se hará presente una no tan evidente. Lo importante será lo siguiente, deberás hacer un cierto esfuerzo de memoria y voluntad para desechar de ti todo aquello que sientas que te haya dañado y, de este modo, iniciar un nuevo período más aliviada y con una predisposición positiva para encarar lo que venga.

Virgo

La Emperatriz

Semana tranquila y amable, en el contexto de los tiempos que vivimos, cada vez más alejados de ambos valores o realidades. Aprovecha este período para todo aquello que hayas dejado pendiente y que no requiera tanto tiempo ponerlo al día. Este ejercicio no solo ayuda en lo obvio, relativo tal vez al orden material, si no a lo que signifique despejar la mente y disponerla para desarrollar nuevos proyectos o las tareas propias de cada día.

Libra

Reina de Espadas

Prolongar lo que nos dañe, sobre todo si la solución, aunque extrema o drástica, esté en nuestras manos es cuestión de tomar una decisión y cortar, que sin duda puede costar, más que nada por un exceso de análisis del tema, relacionado con los pros y los contras. Pero, no se puede vivir en la incertidumbre, no se puede eternizar una situación como esta, que por lo demás a nadie puede favorecer, menos a ti. Debes actuar, pues a esta altura de los hechos debes tener todo suficientemente claro.

Escorpio

Caballero de Espadas

Durante esta semana, una vez más, deberás asumir un rol que bien te viene, el de la guerrera, de aquella persona que saca sus mejores características y virtudes para enfrentar los problemas de la vida y da la lucha por aquello que cree legítimo y sale adelante, a pesar de que todo pueda ser adverso y complejo. Sin duda es la versión de ti misma que mejor va contigo y, salvo excepciones, es la que te ha dado los mayores logros. Persevera.

Sagitario

El Colgado

De pronto pareciera que, en períodos como los que vivimos, todo asume la característica, generalmente inapropiada y nefasta, de la lentitud. Lo que esperamos con ansias no se produce o no llega, y lo definimos como sacrificio, nos duele, nos olvidamos que el éxito verdadero requiere de sacrificios y puede demorar. Alguien dijo “si miras mi éxito, mira también mi sacrificio”. En resumen, sin sacrificio no hay victoria.

Capricornio

El Mago

Durante esta semana tus mayores virtudes y cualidades estarán en un buen momento para que, puestas al servicio de algún objetivo concreto, y, por cierto, importante, rindan al máximo, y con tu habitual capacidad de esfuerzo y sacrificio logres concretar todo aquello que te propongas. Como complemento a lo anterior, deberás tener a raya tus altibajos anímicos, que puedan hacerse presente, y actúen como freno inesperado y quiten brillo a tu desempeño.

Acuario

Rey de Espadas

Durante el transcurso de estos días deberás hacer un esfuerzo para que prevalezcan tus mejores cualidades al servicio de causas nobles, que te hagan sentir como a ti te gusta, que, por cierto, es una característica no tan común y que te distingue. Se relaciona con tu ego de bajo perfil, aunque seas, en un momento o situación dada, protagonista en algún hecho colectivo que ayude, de algún modo, a los demás.

Piscis

Tres de Espadas

La vida siempre nos lleva a experimentar la felicidad o el dolor, ninguno de los dos estados es permanente o invariable. Están y estarán siempre presentes y, contra esta constante realidad, poco o nada podemos hacer. Nos queda solamente el consuelo de saber que toda pena se va atenuando con el tiempo y que este todo cura. Debemos entender que el dolor es el precio que pagamos por el amor.