Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 14 al 18 de febrero del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Esta semana debes centrarte en ti para poder vencer cualquier obstáculo de tu pasado, vienen días de iniciar proyectos de trabajo mejor pagados y por fin las situaciones que te incomodaban se están acomodando poco a poco. Llega una sorpresa de viaje en estos días. Ya no le des importancia a ese amor que solo juega contigo y tus sentimientos, recuerda que tu signo es fuerte y siempre va a poder enfrentar esas situaciones.

Momento de poner un freno a los gastos innecesarios, aunque estás en tu época de más abundancia debes aprovechar eso y ahorrar para un mejor futuro. Un amor del signo de Capricornio, Piscis o Géminis te buscará con la intención de tener un compromiso firme. Tu mejor día será el jueves; tus números mágicos: 3 y 29. Tu meta en esta semana es ser simplemente exitoso.

Tauro

Semana intensa donde vas a tener que tomar decisiones importantes que harán que cambie tu destino, por eso debes ser cauteloso y siempre pensarlo más de dos veces. Tendrás unos días de lucha interna en cuestiones de sentimientos amorosos, recuerda que eso de andar con dos a la vez te puede causar problemas, por eso trata de madurar y ya estar en una relación estable.

Cuidado con tu salud, recuerda que tu cuerpo es tu templo, por debes cuidarlo siempre. Confía en tu intuición para lograr esos éxitos en todos los proyectos laborales, recuerda que tu signo siempre va a tener dinero en las manos para poder invertir. Un amor nuevo llegará a los solteros que los hará muy feliz. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos son 1 y 26. Tu meta: ser más prudente al momento de actuar y hablar.

Géminis

Tu energía positiva va a pasar por momentos de máxima expresión por eso deberás aprovechar todo lo que te rodea en cuestión de negocios y cambios de trabajo, que se te darán muy fácil. Te llegan ingresos y pagos que no esperabas en estos días, por eso trata de invertir en tu persona cambiando tu look y viéndote de lo mejor.

Ten cuidado con problemas legales, siempre trata de asesorarte con un buen abogado para que tengas la mejor solución. Tus energías amorosas estarán al mil por ciento en estos días, así que si te quedas solo es por tu decisión, por eso trata de estar en una relación estable. Sigue con tus estudios universitarios, ya que eso te harán crecer más en lo profesional. Tu mejor día será el viernes. Tus números de la suerte: 4 y 33. Tu meta es ya no esperar, salte a buscar tu éxito.

Cáncer

Es tu semana de éxito, así que debes enfocarte de lleno en tus metas para que las puedas realizar. Vienen nuevas oportunidades en el tema laboral y nuevas ideas en el ámbito profesional, aprovéchalas al máximo. Hay un cambio de casa y servirá para crecer más tu patrimonio. Tienes un viaje en puerta para realizar un proyecto nuevo.

En el amor serán días de estar en paz con tu pareja y disfrutar de toda lo mágico que te regala la vida, recuerda bien que el signo de Cáncer nunca va a estar solo, pero debes aprender a controlar todo el tema de la desconfianza y de los celos, pues ya debes saber que es mejor estar tranquilo y disfrutar plenamente de tu pareja. Tu mejor día será el miércoles; tus números de la suerte: 21 y 29. Tu meta es no detenerse y siempre crecer en lo profesional.

Leo

Serán días de estar repleto de ideas creadoras y de energías positivas, sin duda seguirás en tu racha de buena suerte, solo trata de no confiar demasiado en personas que únicamente quieren utilizarte y no te dejan nada positivo. Semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente, es tiempo de administrarte más en todos los sentidos.

Si el amor se alejó de tu vida es porque no era para ti y debes aprender que no siempre tenemos lo que deseamos, pero no te preocupes, que amores nuevos entrarán en tu vida para estar en pareja. Ten cuidado con tu salud, trata de comer mejor y seguir haciendo ejercicio que eso te va a ayudar a mejorar en todos los sentidos. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos: 0 y 23. Tu meta es siempre ser feliz y buscar el éxito en cada momento de tu vida.

Virgo

Debes revisar todo lo que estas haciendo y lo que planeas a futuro, es decir, llevar a cabo un proyecto más elaborado de vida y profesional porque la suerte te sonríe en estos días, así que aprovecha la buena racha. Se incrementan tus ingresos y eso hace que tengas más seguridad en ti mismo, pero no olvides hacer tus pagos de tarjetas de crédito y de impuestos para que no tengas ningún contratiempo.

En el amor sigues viento en popa, más enamorado que nunca y ya pensando en formalizar y tener una familia. Para los Virgo que están soleros, llega un amor del signo de Aries, Géminis o Capricornio, que será muy compatible contigo. Cuídate de dolores de cabeza y nervios, relájate haciendo ejercicio. Tu día mágico será el lunes; tus números: 7 y 66. Tu meta es siempre sonreírle a los problemas.

Libra

Busca la luz que llevas dentro para brillar por ti mismo y para lograrlo debes desprenderte del pasado que solo te estanca. Tendrás muy buenas oportunidades de trabajo, cámbiate a uno nuevo o pide un aumento de salario. Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje. Ayudarás a un familiar con asuntos de su pensión y seguro social.

En cuestión amorosa serán días de cerrar círculos con ex parejas y abrir las puertas a tu vida; los del signo de Libra batallan mucho para cortar energías de amores del pasado y eso les impide avanzar, por eso sé fuerte y deja atrás lo que no es para ti. Sigue con la dieta y ejercicio. Eres el comunicólogo y humanista del Zodiaco, estudia algo relacionado. Tendrás un golpe de suerte con los números 22 y 19; tu mejor día será el jueves. Tu meta: ya no mirar para atrás y seguir adelante en todo.

Escorpión

Semana de cambios tanto a nivel interno como externo; estarás en proceso de evolución profesional. Tu signo atraviesa por una corriente de energías muy fuertes, así que aprovéchalas para crecer más; vendrá una renovación de tu pensamiento para ser mas positivo y avanzar en tu vida laboral. Cuídate de una posible infección de garganta y pulmones.

Te viene un golpe de suerte con los números 29 y 10. A los Escorpión que están solteros seguirán un tiempo sin pareja, pero saldrán mucho a divertirse; y los casados estarán de lo más estable. Los de este signo están llenos de vitalidad, son dinámicos y con tendencia al deporte, su mejor pasatiempo es viajar y conocer personas de otros países; no soportan la envidia y los conflictos por chismes. Tu mejor día será el sábado. Tu meta: buscar la reconciliación y no cargar con energías que no son tuyas.

Sagitario

Retomarás tu estabilidad emocional y profesional esta semana, los malos momentos quedaron en el pasado, es tiempo de formar tu presente y diseñar tu futuro. Habrá mucho estrés en el trabajo por problemas con un proyecto, por eso necesitas estar tranquilo y no tomarte las cosas como algo personal. Decides cambiarte de casa e irte a vivir a otra cuidad.

Te regalan un perfume o reloj, recuerda que cualquier día es bueno para regalar. En el amor seguirás en busca de la pareja ideal y los sagitario con pareja estarán estables y sin problemas de celos. Tu lema será: viajar y saber vivir en plenitud. Los de este signo son sencillos, emotivos y sensibles; representan una vida sin tapujos y sin preocupaciones al qué dirán; su tendencia es ser natural y muy artístico, sabe colorear su vida de aventuras. Tus números mágicos son 9 y 33; tu mejor día será el jueves.

Capricornio

En estos días lograrás tener una economía más estable y recibirás buenas propuestas de proyectos profesionales, analiza bien lo que te conviene. Ten cuidado con las mentiras, si no puedes decir la verdad mejor no digas nada. Semana de cambiar tu forma de pensar y actuar para aprovechar todo lo que se presente y no sabotearte tú mismo; no platiques tus metas para que el poder de la envidia no te haga desistir.

Un amor verdadero se queda en tu vida, es tiempo de crecer en lo sentimental. Tendrás un golpe de suerte con los números 7 y 30; tu mejor día será el viernes. Tu lema: que todo lo que llegue a tu vida sea ganancia. Tu carácter fuerte te ayudará a no tener miedo de enfrentar los problemas y tu gran sentido del humor te hará sonreírle a la vida.

Acuario

Crea todo lo que tienes en mente, ya que tu energía positiva estará potencializada al máximo por tu cumpleaños y los astros están a tu favor. Enfócate en todo lo positivo que quieres realizar y no dejes que los rencores llenen tu vida en estos días. Semana de muchos cambios fuertes en tu ámbito laboral. Vendes tu coche para comprar uno más reciente.

Cuídate de lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago. Un amor del pasado te busca para pedirte un favor; Acuario es el servicial del Zodiaco y no sabe decir que no, así que hazlo, eso te hará sentir bien. Los que están en pareja tendrán problemas de celos o infidelidades. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días. Tus números de la suerte son 21y 41; tu mejor día será el viernes. Tu meta: no dejar que nada te detenga.

Piscis

Semana de cambios positivos en tu vida, enfócate en lo que te hace bien y crecer en lo profesional. Controla tus gastos y ahorra. Piscis es el signo más místico e intuitivo del Zodiaco y todos los fenómenos naturales le afectan mucho, los astros estarán a tu favor en el ámbito laboral. En el amor no pelees por situaciones pequeñas.

Días de mucho trabajo y empezar una proyecto. Te invitan a un viaje en marzo por tu cumpleaños. A los piscis que están en pareja tendrán mucha comprensión y estabilidad emocional, los solteros encontrarán personas muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 27. Tu lema: enfrentar los retos y nunca rendirse. Te llegará una propuesta de negocio, acéptala, te irá muy bien. Arreglas un asunto legal a tu favor. Tendrás una sorpresa amorosa en estos días, disfrútala.