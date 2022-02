Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 14 al domingo 20 de febrero del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

La Fuerza

Esta será una semana un tanto compleja, en que será necesario enfrentar las dificultades, siempre presentes, más algunas otras adicionales, no tan comunes, con la mayor predisposición positiva. Contarás, excepcionalmente, con las herramientas necesarias para abordar cada situación, con valentía y coraje, entre las que se destacarán tu fortaleza, que crecerá a la par con el problema, y la objetividad y claridad de saber cómo actuar para que todo salga bien.

la fuerza

Tauro

La Luna

Trata de no comprometerte en algo, respecto de lo cual no tengas certeza absoluta, a menos que lo hayas decidido con anterioridad a esta semana, pues, en estos días te costará analizar lo que se presente o definir acciones, por falta de claridad, lo que podría traerte más de algún inconveniente. Situación que deberás controlar, velando por que tu imagen no resulte dañada, ni menos que tus actividades se vean dificultadas.

la luna

Géminis

Ocho de Copas

Puede ser conveniente que dediques algún tiempo que tengas disponible para buscar respuestas, analizar, y definir el camino a seguir en lo que te mantiene preocupada. No como sueles hacerlo, que es casi exclusivamente con tu mente, que no siempre da señales claras. Debieras recurrir a tus sentimientos, a tus percepciones, tu intuición, que siempre estarán disponibles para proporcionarte algo de luz, a través de la meditación, que simplemente es estar a solas, en silencio, y con un tiempo apropiado.

ocho de copas

Cáncer

Ocho de Bastos

Cuando la actividad nos agobia y el tiempo pareciera que escasea, ha llegado el momento de reorganizar la rutina o trajín y hacer mucho más efectiva la gestión. La palabra clave será priorizar, es decir, abocarte a resolver cada tema según su trascendencia o importancia. Esto, que resulta tan obvio, no siempre se practica y de esto se deriva, muchas veces, algo parecido al caos. “Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto”.

ocho de bastos

Leo

El Mago

Medios, herramientas, recursos, y todo lo que se necesita para salir adelante, por compleja que pueda ser una situación, estará, más que de costumbre, a tu disposición para facilitarte y hacer efectiva cualquier gestión que debas ejecutar, o cualquier plan que necesites llevar a cabo. Todo esto debes entenderlo como una suma o agregado a tus legítimas y amplias cualidades personales, principalmente una que es la creatividad.

el mago

Virgo

El Diablo

En etapas de la vida tan crueles como en la que nos ha correspondido, por desgracia, vivir, se nos hace más evidente que nuestras múltiples necesidades materiales nos convierten en sus esclavos y debemos hacernos cargo de ellas, por la imperiosa necesidad de subsistir. Son las necesidades básicas, pero también tenemos una parte inmaterial que constituye al ser humano, a la cual debemos atender, cada uno según sus creencias.

Libra

La Muerte

Durante estos días bueno sería que intentaras ocupar parte de tu tiempo en hacer un especial esfuerzo para defenderte de todo aquello que, del pasado, no sea un aporte para tu vida. Es obvio que es aquello que hay que olvidar y no seguir arrastrándolo obsesivamente, pues daña y es un lastre inútil. Libérate, aliviana la carga y prepárate para avanzar cargando todo lo que cada día disponga.

la muerte

Escorpio

Rey de Espadas

Forma parte de tus características ser drástica y determinante. A veces tu temperamento te traiciona y primero actúas y luego piensas, lo que eventualmente puede llevarte a cometer errores, muchas veces irreparables. En este período deberás controlar tu ímpetu e intentar, sin dejar de ser tú, pero sí actuando con algo de discernimiento previo, de modo que tu acción sea racional, pero fundamentalmente que incorpore el sano componente de la justicia.

rey de espadas

Sagitario

Nueve de Oros

Esta semana se muestra positiva, en el sentido que no pasarán grandes cosas favorables ni nada que cambie de manera importante tu situación actual, pero, dado los tiempos críticos y catastróficos que soportamos, nada pasará que complique tu momento presente. Por lo tanto, al no haber inconvenientes mayores tendrás la pista despejada para dedicarte a lo tuyo sin atrasos o complicaciones y con la tranquilidad de sacar el mayor provecho posible a tu tiempo.

nueve de oros

Capricornio

La Estrella

Tu situación, en general, comienza a cambiar positivamente. Has hecho todo lo necesario para salir de una realidad puntual, que te afectó, y, dada tu entereza, tu voluntad, y espíritu de sacrificio, has logrado, poco a poco, dejar atrás ese tiempo, no sin inconvenientes, y avanzar cambiando esa experiencia que te tocó vivir por otra, que es fruto del tesón y se ajusta a lo que, en definitiva, mereces. La probabilidad que todo mejore mucho más es bastante real.

la estrella

Acuario

Nueve de Copas

Semana tranquila sin mayores inconvenientes, en que la mayoría de las cosas que hagas resultarán favorables para tus fines. Habrá un buen equilibrio entre el tiempo que dediques a tus obligaciones y el que dispongas para otros fines, según tus costumbres y preferencias. Aprovecha al máximo este período, que, por sus características, aún no es fácil conseguirlo, hasta puedes entenderlo como un merecido regalo a tus constantes esfuerzos por revertir lo que no se ajusta a tus deseos.

nueve de copas

Piscis

La Sacerdotisa

Durante esta semana todo aquello que suceda, cuya importancia sea mayor a lo rutinario, despertará en ti la curiosidad de saber por qué. No se trata, en absoluto, de hechos negativos, pero sí poco habituales. Si quisieras entenderlos deja de lado, por un momento, tu juicio o racionalidad y hecha mano a una herramienta que no todos tienen tan desarrollada como tú, y es tu intuición. Alguien escribió “el intelecto siempre tiene razón, pero la intuición nunca se equivoca”.