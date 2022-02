Te mentí, no tengo Netflix... es la cuenta de mi ex.

Emily Taffel no se deshizo de la contraseña cuando se divorció de su primer marido, ni cortó con el novio que le siguió. Ahora que se ha vuelto a casar y tiene cuatro hijastros, sigue siendo un modelo de civismo en lo que respecta a los ex y los inicios de sesión.

Esta mujer de 41 años de Coral Springs, Florida, y su primer marido no tenían hijos, ni mucho dinero, tampoco una casa propia al momento del divorciaron. Lo que sí tenían eran suscripciones a Netflix y Hulu.

“Cada uno pagaba una de ellas y la compartía. Ese fue literalmente nuestro acuerdo de divorcio”, dijo Taffel. “Estaba escrito ahí mismo. Todavía lo hacemos”.

Cuando llegó el novio Sam, pero el romance terminó tres años más tarde, mantuvieron un estrecho vínculo y la custodia conjunta de los servicios adicionales, compartiendo los inicios de sesión y el coste hasta el día de hoy entre ellos y el ex marido de Taffel. Taffel y su actual marido han añadido más y compartido más de una década después de que su primer matrimonio terminara.

“Sé que parece una locura”, dijo. “El ex novio y el ex marido no son amigos, pero por mi parte todos son muy amistosos”.

En esta época de preocupaciones por la ciberseguridad y de llamamientos al bloqueo multifactorial de todo lo digital, ese enfoque apunta a una cuestión espinosa cuando el amor sale mal: ¿Qué hacer con los inicios de sesión?

Casi 8 de cada 10 estadounidenses que mantienen una relación comparten sus contraseñas en casi todas las plataformas digitales, desde las redes sociales hasta el correo electrónico, pasando por el teléfono móvil y las carteras, afirma Harold Li, vicepresidente del servicio de cifrado ExpressVPN.

“En la era digital, compartir las contraseñas es un signo de confianza y afecto similar al regalo de una chaqueta o al intercambio de las combinaciones de las taquillas del colegio”, dijo. “Sin embargo, aunque pueda parecer un gesto romántico en el momento, supone serios riesgos para la privacidad personal, que incluso las relaciones más estrechas necesitan”.

Y cuando las relaciones terminan, ya sean románticas o de amistad, recomienda un minucioso “divorcio digital”.

Sisi Cronin, de 33 años, en Napa, California, sigue conectada a la cuenta de Netflix de su novio de la universidad, con su propio perfil. Aunque no viven cerca el uno del otro, siguen siendo amigos después de haber tomado caminos separados cuando ella tenía 23 años.

“Una vez, hace unos tres años, me envió un mensaje algo gracioso diciendo: “Oye, Netflix ha decidido limitar el número de personas que pueden estar conectadas, ¿te importaría tener la tuya propia? Y yo le contesté diciendo que prefería no hacerlo. Desde entonces no hemos vuelto a hablar de ello”, explica. “Cuando tienes todas estas plataformas de suscripción diferentes es ideal no estar pagando por todas ellas tú mismo, ¿verdad?”

Nick Leighton, del podcast de etiqueta “Were You Raised by Wolves”, equipara el cambio de las contraseñas compartidas tras una ruptura con la devolución del jersey que dejó la ex.

“Ten en cuenta que cuando una persona descubra que su clave de acceso ya no funciona, será un claro recordatorio de que la relación ha terminado, lo que puede herir los sentimientos”, dice. “En una relación, pedirle a alguien su contraseña puede hacer que algunas personas se sientan incómodas, por lo que a menudo es mejor esperar a que se ofrezcan a compartirla en lugar de ponerlas en un aprieto”. También hay que tener en cuenta que compartir las contraseñas podría violar los términos del servicio”.

Las cosas no siempre van bien cuando los inicios de sesión no se cortan tras la ruptura.

“Cambia la contraseña. En la era de los historiales de visionado perpetuo, nadie quiere saber que su ex acaba de ver “El diario de Noa” en Netflix. Eso despierta todo tipo de emociones”, dice John Capo, profesor adjunto de comunicación en el Lycoming College de Williamsport (Pensilvania).

“¿Estaban pensando en mí cuando lo vieron? ¿Con quién lo vieron? ¿Por qué estaban despiertos a medianoche? ¿Recuerdas cuando veíamos “El diario de Noa”?

Brian Penny, de 40 años, en Tucson (Arizona), no se atreve a dejar fuera a una ex en sus cuentas de HBO Max y Hulu.

“Ella está luchando con el trabajo y no me cuesta nada, pero sí aparece su nombre porque se agregó como perfil”, dijo. “Sí me pregunto qué pensará la próxima novia al ver el nombre de otra mujer en mi cuenta. Ya he razonado que diría que es una prima o una amiga”.

Hari Ravichandran, fundador y director general del proveedor de seguridad digital Aura, señaló la prevalencia del uso compartido de contraseñas entre algunos, pero advirtió sobre ello.

“No es ningún secreto que compartir contraseñas es una forma de que los consumidores eludan el coste de pagar por varios servicios”, dijo en un comunicado. “Lo que los consumidores no están considerando es que estos comportamientos los hacen vulnerables a la delincuencia digital cuando personas ajenas a su hogar -incluso de confianza- tienen sus contraseñas en sus dispositivos”.

Los investigadores han encontrado una variedad de razones por las que la gente mantiene los vínculos de streaming después de una ruptura: la conveniencia, las finanzas y las amistades posteriores a la ruptura, entre ellas. Una desventaja: Cuando un ex vengativo hace estragos deliberadamente en los algoritmos para estropear los anuncios y las sugerencias de visualización, o crea un perfil para irritar a un interés amoroso actual. Un usuario dijo que los padres de un ex permanecieron conectados a uno de sus sitios durante dos años después de que rompieran y le enviaron una tarjeta de regalo como agradecimiento.

Chandler Sterling, de Los Ángeles, aparece como perfil genérico de “invitado” en las cuentas de Netflix y Hulu de una antigua novia. También utiliza la suscripción a la televisión por cable de sus padres con su Apple TV para acceder a casi todo, incluidos los deportes.

“Sí, tengo 34 años, y sí, gano más de seis cifras en mi trabajo, pero no voy a pagar por algo si no tengo que hacerlo”, dijo. “Mi ex nunca se ha enfrentado directamente a mí por el perfil de invitado en Hulu. En Netflix, cambió la foto de perfil de la cuenta de invitado por el tipo de la serie `Lucifer,′ así que creo que me está enviando un mensaje sobre cómo se siente. ... Tengo cero culpa por todo este mangoneo”.

Penny dijo que no estaba seguro de si retiraría a su ex o cuándo lo haría.

“Nuestra relación no terminó nada bien”, dijo. “Creo que una parte de mí la deja en paz para que ella me deje en paz. La tranquilidad vale la pena”.