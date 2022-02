Conductora de servicio de taxi narra cómo fue testigo de una infidelidad, mejor que cualquier telenovela

Si de algo se precian los taxistas en todo el mundo es de saber “secretos” de sus pasajeros. Durante sus largas jornadas frente al volante, llevando y trayendo gente a todas partes, tienen que escuchar de todo y enterarse, sin querer, de intimidades como si se tratara de un confesionario.

Algunos pasajeros son muy parcos y casi o hablan, pero otros se desahogan soltando todo el rollo de sus vidas. Tampoco faltan los que le siguen la corriente al conductor, que también los hay de todo tipo, conversadores, fisgones, guías turísticos, callados o gruñones.

La curiosa infidelidad (Unsplash)

Ahora, con las novedades que traen las redes sociales, surgen los que están soltando sus aventuras como taxistas, tal es el caso de la exconductora de Uber Ari Pakita, quien grabó un testimonio en TikTok, video con el que se ha ganado miles de visitas en las últimas horas ya que cuenta cómo se enteró de una infidelidad en tiempo real, mientras trasladaba a un pasajero. Todo lo cuenta mientras se sirve una taza con un preparado de colágeno.

Conductora de servicio de tacos narra cómo fue testigo de una infidelidad

Ari Pakita cuenta que solía recoger “jefas” porque le daba cierto pudor trasladar a hombres. Un día le sonó una alerta para recoger a una muchacha y llevarla a un lugar ubicado bastante lejos, a varios kilómetros de distancia. La exconductora explicó que accedió a cumplir la ruta porque estaba bien pagada. En el camino la mujer le dijo que estaba recién llegada, que trabajaba de mesera y que había decidido quedarse a vivir en la ciudad. Al llegar a su destino, fue recibida con un ramo de rosas por un hombre, lo que le pareció la típica escena de amor.

Como el viaje fue largo, ya no estaba dentro de la ruta de Uber que debía cubrir, pero quiso tomar otro pasajero para no ir con el vehículo vacío de regreso a la ciudad. No imaginó que al poco tiempo sonaría el alerta para un servicio, se trató de un hombre con una pizza que pidió ser llevado al mismo lugar donde hacía poco tiempo llevó a la enamorada.

“Durante el viaje, la ex conductora platicó un poco con el usuario y hasta se enteró que el hombre era ingeniero agrónomo. Todo marchaba en orden hasta que al llegar a su destino. El pasajero llegó con la joven que anteriormente estaba con otro hombre”, citó Milenio. En tono jocoso, la conductora comentaba que le ha tocado vivir historias “mamalonas” y que “crees que solamente pasan en ‘La Rosa de Guadalupe’, una teleserie que plantea conflictos familiares que, al final, se resuelven con un “milagro”.

La curiosa infidelidad (Unsplash)

Descubrió a su pareja con un amante

La jornada laboral de Ari Pakita se convirtió en una truculenta historia de infidelidad. El pasajero le contó que llevaba seis años de relación con la chica, todo mientras ella iba atando cabos de lo que había visto minutos antes.

Al llegar a su destino, vio que su pareja se estaba despidiendo del presunto amante y se armó el conflicto ante los ojos de la taxista, que no se podía retirar porque el hombre desengañado no le había pagado, así que tuvo que convertirse en una incómoda testigo de una escena de infidelidad. El video se ha ganado más de 34 mil ‘likes’ y se ha compartido centenares de veces, lo que quiere decir que los chismes atraen, y mucho.

