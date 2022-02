Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 11 de febrero del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana llena de energía positiva.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago, que significa que tendrás una semana de éxito en todo lo que te propongas. Deberás de empezar esos cambios de trabajo que venías posponiendo de hace tiempo. Semana de creer en ti y atreverte a realizar tus proyectos de vida. Es el momento de creer en ti, tendrás la solidez de una roca para hacer lo que deseas para crecer en lo personal.

Tus palabras tienen mucho poder sobre los demás así que trata de siempre pensar dos veces lo que vas a decir. Días de mucho trabajo y la llegada de nuevos jefes. Realizas unos cambios en tu persona para verte de lo mejor. Cuidado con los chismes en la escuela, es mejor no comentar nada de tu vida privada. Tu mejor día el martes. Tu numero 2 y 19. Tu color el rojo intenso.

Tauro

Tu carta en el tarot es La Sacerdotisa, significa que si te sientes culpable y pesimista por algún motivo tendrás la solución correcta para tus problemas. Una cascada de oportunidades vendrá a tu vida gracias a esta carta. Tienes que confiar más en ti y sacar todos los sentimientos negativos de tu interior para que puedas estar en la ruta del éxito en tu vida.

Ten cuidado con problemas de salud, trata de siempre darle prioridad a tu cuerpo. Te invitan a un negocio que te va a dar más recompensa económica. Te llega un amor que no esperabas que te hará sentir de lo mejor, recuerda que estas en tu etapa de madurar y ya tener una pareja estable. Recibes un dinero extra por el pago de comisiones. Tu mejor día el jueves. Tu color el azul fuerte. Tus números 1 y 29.

Géminis

Tu carta es La Emperatriz, quiere decir que tendrás una seguridad muy fuerte para todo lo que realices, es decir, tu confianza estará al 100% para que puedas lograr todos los objetivos que deseas. Esta carta dice que seas generoso contigo mismo y que te debes preocupar por tu mente y cuerpo. Semana de viajes para cerrar proyectos nuevos.

Cuidado con tu dinero, es mejor no decir a los demás cuánto ganas ni en que lo gastas para no generar envidias. A veces te cansas de esperar lo que no te va a llegar, recuerda que es mejor que tu mismo salgas a buscar tu éxito. Semana de cambios radicales en la forma de alimentarte y llevar una vida más saludable. Tu día de suerte el lunes. Tu número 6 y 77. Tu color el verde.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador, significa que cualquier decisión y movimiento que tomes tendrá un efecto inmediato en tu vida. Tendrás la oportunidad de crecimiento, pero tienes que cambiar el chip, ponerte en modo positivo y dejar a un lado el pesimismo. Te llega un dinero que no esperabas para la compra de un coche.

Semana de trámites legales para tu Visa americana y pasaporte. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, trata de no comer de más. Tu día mágico el jueves. Tus números de la suerte el 5 y 44. Tu color el amarillo. También esta carta te dice que te va a llegar un amor compatible que te hablará de compromiso formal. Arreglas asuntos legales a tu favor.

Leo

En el horóscopos del tarot te salió la carta de El Sumo Sacerdote, esto significa que estarás atravesando por decisiones importantes en tu entorno laboral. Viajarás mucho por cuestiones de cierre de contratos o para visitar familiares. Será una semana de juntas de trabajo y cambios de puesto. Mandas a arreglar tu coche. Cuidado con problemas de garganta e infección en los pulmones.

Decides por fin estar en una relación formal de pareja; tus signos más compatibles serán Aries y Escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 24. Trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro. Te dan miedo las decisiones fuertes en tu vida y puedes atravesar por un momento de inmadurez, por eso se te recomienda no pensar tanto todo lo que tienes en planes.

Virgo

El Carruaje es tu carta en el tarot para esta semana, esto indica que tu buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar. Es momento de hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor. Va a ser una semana de mucho estrés laboral o de juntas con tus superiores. Decides en estos días ya estar en pareja o formalizar tu relación, recuerda que la carta de El Carruaje te indica que es el momento de madurar y ya formar un patrimonio para tu futuro.

Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Te llega la invitación para una boda familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 40. Serán días de claridad y confianza en todo lo que realices. Un amor te busca para pedirte perdón. Tu color el gris y tu día el jueves.

Libra

En el horóscopos del tarot te salió la carta de El Ermitaño, significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás. Esta carta también indica el karma, o sea que en estos días verás las consecuencias de algunas decisiones del pasado.

Viene una corriente de energías positivas que te ayudarán a crecer en lo profesional. Intenta no ser precipitado en tu vida amorosa y tomarte las cosas con calma para que no se generen tensiones. En cuestión de juegos de azar tus números mágicos 27 y 88. Haces trámites de un crédito bancario. Tu color amarillo y tu mejor día será el lunes.

Escorpión

En el horóscopos del tarot te salió la carta de Los Enamorados, que predice una explosión de sentimientos, por eso se te recomienda siempre tratar de medir tus palabras y tratar de negociar. Esta carta del tarot te dice que es momento de revelación en tu vida y decidirte a hacer un triunfador y no dejarte influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento.

Semana de estar en trámites de pagos atrasados de una cuenta bancaria. Te llega la propuesta de volver a estudiar y tomar un diplomado de tu profesión. Ya no busques tantos amores a la vez, trata de organizar tus sentimientos y saber realmente qué deseas en tu vida amorosa. Te viene un dinero extra por la lotería con los números 51 y 24. Usa más el color rojo. Tu día es el miércoles.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió La Rueda de la Fortuna, esto significa que no todo en la vida es lo material y que también tienes que darle prioridad a los sentimientos y al buen vivir para que se te de una armonía de tu existencia. Estas en una etapa de metamorfosis de tu vida para valorar realmente todo lo que te hace feliz.

Recuerda que toda acción hay una reacción, así que trata de siempre estar muy consiente de lo que vas a hacer para que puedas tener éxito en lo laboral y no precipitarte en tomar decisiones por impulso. Si te piden prestado dinero trata de no darlo para que no te roben la suerte. Tus números mágicos van a ser 6 y 59. Usa más el color naranja para atraer más la suerte. Tu color es el anaranjado y tu mejor día el martes.

Capricornio

Esta semana te regirá la carta de El Sol, esto significa liberación y continuidad. Esta carta es muy poderosa y hace que tu signo tenga esa liberación de muchas cosas que no te dejaban avanzar. El elemento de tu signo es la tierra y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas, pero debes de pensar en cambiar para mejorar como persona.

Semana de crecimiento en lo laboral. Recibe un dinero por parte de alguien que te debía. Mandas a arreglar tu casa y decides comprar muebles. Te invitan a una comida en la que vas a conocer personas muy importantes en tu vida laboral. Cuidado con los gastos innecesarios, trata de empezar ahorrar. Te viene un golpe de suerte con los números 10 y 31. Trata de usar más el color verde. Tu mejor día el miércoles.

Acuario

En el tarot te salió La Estrella, eso significa que es el momento ideal de comenzar de cero y dejar atrás todos los rencores. Te va a llegar una propuesta de cambiarte de casa e irte a vivir a otro país. Te busca un amor del pasado para volver, trata de platicarlo y decirle que es mejor estar como amigos y tu seguir conociendo personas más compatibles con tu signo como Libra y Tauro.

Tendrás un golpe de suerte con los números 3 y 17. El Acuario es el coqueto del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante de pensamiento, así que trata de ordenar tus ideas y planear un futuro para tu vida amorosa. Tu mejor día es el viernes. Trata de usar más el color amarillo para que tengas mejores energías

Piscis

Tu carta en el tarot es El Loco, significa que tendrás unos días de mucha energía positiva a tu alrededor. Son momentos a reacomodar todo lo que tienes en planes para tu futuro y empezar a cortar con amores tóxicos y amistades interesadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 7 y 88, trata de usar mucho el color amarillo, que eso va a estimular tu suerte en estos días.

Tu mejor día es el martes. Debes de seguir con tu rutina de ejercicio, que eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor. Te compras un celular nuevo y decides cambiar el plan de pagos. Para los Piscis que están solteros vendrá un amor nuevo del signo de Géminis o Escorpión que va a ser muy compatible contigo.