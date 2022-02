Los signos del zodiaco que tienen más de un pretendiente

Algunos signos del zodiaco son fáciles de atraer y seducir cuando se trata de romance, lo que hace que acumulen varios pretendientes al mismo tiempo. Sin embargo, no siempre es fácil decidir con quién estar y es más probable que todo se complique cuando les toca tomar una decisión.

Signos del zodiaco que tienen más de un pretendiente

Géminis

Al ser comunicativo y dispuesto a conocer muchas cosas interesantes -lo que le hace acumular un repertorio para todos los gustos-, el Géminis puede atraer la atención de las personas. Hace amigos y pretendientes fácilmente. Es bastante común que este signo esté indeciso entre más de un interés amoroso al mismo tiempo. Puede postergar bastante el compromiso con una sola de ellas y no le gusta elegir de manera predecible, y puede sorprender cuando tiene la última palabra.

Libra

Los Libra son muy carismáticos, lo que atrae y seduce a las personas que se cruzan en su camino. Aunque no sea esta su intención, puede acabar indeciso entre más de una persona, pues prefiere no definir nada de inmediato y observar cómo todo fluye sin preocupaciones. Con el tiempo, este signo desarrollará la intimidad y descubrirá quién encaja mejor en su vida. No le irá bien ante los ultimátums y tiende a quedarse con aquellos con intenciones menos definidas.

Sagitario

A Sagitario le encanta difundir su personalidad abierta y seductora por todo el mundo. Siempre está buscando nuevos logros y le gusta vivir el momento, dejando las decisiones más serias para después. Por lo tanto, constantemente termina interesándose por más de una persona al mismo tiempo. Cuando este signo decide quedarse con un solo pretendiente y deja sus conexiones casuales, es posible que haya caído en pasiones apasionadas o que ya lleve mucho tiempo decidiendo el nuevo viaje que quiere emprender. ¡Él prioriza mucho tu libertad!

Capricornio

A los capricornianos les gusta comprometerse con los romances que se les presenten, incluso si es más de uno a la vez. Cree que la experiencia es necesaria para construir bases más sólidas y prefiere invertir en ambas conexiones hasta tomar una decisión. Incluso si muestra sus sentimientos más íntimos y sinceros solo a quien ha conquistado su corazón, no se cierra a todos los intereses románticos a la vez. Siempre está buscando lo mejor para él.

Piscis

Piscis es uno de los signos que más valora sus conexiones amorosas y puede transmitir un romanticismo que atrae a muchos pretendientes. Es apasionado y no siempre se siente así por una sola persona, pudiendo quedarse un poco indeciso y con otras opciones. Le gusta compartir su afecto y no es rápido para tomar decisiones, lo que le dificulta dejarse llevar y seguir adelante. Puede idealizar bastante un “amor perfecto” y perder el tiempo buscándolo constantemente.