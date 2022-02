Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 4 al 6 de febrero del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para un fin de semana lleno de energía positiva.

Aries

La característica principal de este signo es que tiene espíritu de líder, lo que le da la fuerza para realizar los proyectos que tenga en mente. Es un signo poderoso y siempre se quiere sentir el primero en todo, casi siempre es muy competitivo. El lado positivo de los Aries es el valor, audacia, confianza en sí mismos, sentido del humor y ser muy caritativos. El lado negativo es que son egocéntricos, presumidos, impulsivos y vengativos.

Este fin de semana va a estar lleno de muchas sorpresas agradables y con suerte en los juegos de azar con los números 4 y 39. En el amor seguirás muy estable con tu pareja y van a ser unos días de mucha pasión. Si estás soltero no juegues con los sentimientos de las personas. Recuerda que es el momento de ahorrar para que puedas acrecentar tu patrimonio.

Tauro

La característica determinante de este signo es que tiene el sexto sentido muy desarrollado, es decir, es muy intuitivo. En su lado terrenal los Tauro son muy sensuales y les gusta disfrutar de todo lo bueno en la vida. Son grandes comunicadores, que es lo que los hace ser muy exitosos en cuestiones de su trabajo.

El lado positivo es que son muy ahorradores, buenos administradores de sus recursos materiales, siempre muy alegres y con buen sentido del humor. Tienen una gran capacidad de trabajo y desarrollo humano. Su lado negativo es que son muy tercos y caen muy fácilmente en provocaciones. Fin de semana de estar con muchas alegrías alrededor de ti en cuestión amorosa. Tendrás un trabajo extra que te va a dejar unos ingresos extras. Días de suerte con los números 8 y 29 este domingo.

Géminis

Los Géminis tienen el gusto para la moda y siempre están llamando la atención de los demás. Les gusta el salir de viaje y constantemente conocer personas importantes. Sin embargo, no son constantes, es decir, frecuentemente empiezan algo y casi nunca le dan continuidad, quedándose estancados. Lo que más les agrada es la comunicación y las ventas, que además se les da muy fácil. Este signo siempre quiere tener el poder y el dinero en su vida, por eso hacen cualquier cosa para lograrlo.

El lado positivo de los Géminis es su inteligencia y rapidez mental, además de una gran capacidad para relacionarse y ser muy humanos. Su lado negativo es que les gusta mucho decir mentiras y la inestabilidad amorosa en toda su vida. Fin de semana de muchas fiestas. Tus números de la suerte son 3 y 49.

Cáncer

En este signo prevalece el sentimiento en todo lo que realiza. Tiene una gran memoria y es poco probable que separe el pasado de su presente, eso le afecta mucho para poder formar un futuro. En el amor es bastante tímido y casi nunca es infiel, le gusta quedarse con la misma persona toda su vida y es un gran defensor de su familia. Otro aspecto positivo del Cáncer es la tenacidad, por eso siempre logra lo que quiere.

El lado negativo es la indisciplina, la incapacidad para establecer lazos emocionales y casi siempre son muy desconfiados. Fin de semana de energías encontradas y problemas con tu familia, trata de resolverlos y vivir en paz. Te invitan a una fiesta este sábado. Compras ropa y cambias de look. Arreglas asuntos de pagos de tu escuela. Tus números de la suerte son 21 y 29.

Leo

Este signo está regido por el sol y por eso este año va a ser de triunfos y éxitos en todo lo que se proponga, es decir, va a tener la facultad de realizar todo lo que se proponga, pero no deberá caer en soberbia ni presumir sus logros para no llenarse de energías negativas. Los Leo tienen una gran personalidad, un gran deseo de poder y riqueza, o sea que nunca serán conformistas en su ámbito laboral y siempre buscan ser sus propios jefes.

El Leo es gran líder y tiene mucha capacidad de organización. Tienen gran generosidad y voluntad de sacar adelante a su familia. El lado negativo es un ego muy inflado y caer en lo presumido, tendencia a controlar a sus parejas sentimentales y ser muy tercos en sus decisiones. Sábado de suerte con los números 8 y 77. Domingo de salir a la naturaleza.

Virgo

La característica principal de este signo es que es incansable, es decir, es uno de los más trabajadores del zodiaco por su gran deseo de sentirse útil ante los demás. Son muy autocríticos de su trabajo y no se permiten errores de ningún tipo, por eso siempre su carácter ante la vida es muy fuerte y de mal humor.

El lado positivo es que es el más limpio de todos los signos del zodiaco y caen en la pulcritud y mucho sentido del orden. Tiene don de mando para decirle a cada quien lo que tiene que hacer. Su lado negativo es ser muy chismoso y casi nunca se guarda ningún secreto. Es muy nervioso ante los problemas y más si son de salud. Fin de semana de estar arreglando asuntos legales de tu hogar. Te llega un dinero extra por lotería con los números 3 y 55. Domingo de estar con la familia.

Libra

Atenderás muchos pendientes del trabajo este fin de semana, tu signo deja hasta el último lo más importante, así que administra mejor tu tiempo. Empieza a ahorrar para crear un patrimonio para tu futuro y valora lo que tienes. Tendrás un viernes de suerte en los juegos de azar con los números 06 y 77, y usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar las energías negativas.

Ya no busques lo que no se va a dar, si esa persona ya no te quiere, cierra ese círculo y avanza en tu vida amorosa. Uno de los defectos de tu signo es que eres muy terco con situaciones que no te corresponden, debes aprender a soltar. Tu compatibilidad en el amor es con Aries o Capricornio. Tu signo busca el reconocimiento de los demás y la mejor manera de obtenerlo es con triunfos. Cuida tu salud mental y deja los vicios.

Escorpión

Acudirás a juntas con tus jefes este viernes, y eso te provoca mucha presión porque eres muy perfeccionista, recuerda que lo más importante de la vida laboral es que la disfrutes; verás que los reconocimientos llegan solos. Te encuentras en el momento ideal para poner un negocio propio. Gozarás de tres días de mucha suerte respecto a los encuentros amorosos y eso te hará sentir de lo mejor, pero si tienes pareja estable, evita ser infiel.

Te busca un familiar para arreglar un asunto legal. Ya no pidas permiso, atrévete a hacer cosas diferentes, eso te hará sentir de lo mejor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 07 y 56. Te busca un amor prohibido que te hará sentir muy emocionado. Trata de evolucionar en todos los aspectos de tu vida, como volver a estudiar o busca un beca para el extranjero.

Sagitario

Mucho trabajo extra te mantendrá ocupado este fin de semana, lo bueno es que recibirás ganancias, ya que estás en tu mejor época porque tu energía se renovó y este fin de semana será de buena suerte para tu signo. Este viernes acudes a una reunión en el trabajo para valorar cambios de puesto y aumento de sueldo. Te invitan a cenar para festejar un cumpleaños; ve, te divertirás mucho.

Ya no seas tan dramático en tu vida amorosa, intenta llevar tu relación de pareja sin celos. Eres el más carismático del Zodiaco y por eso siempre te invitan a las reuniones. Tus números de la suerte son 01 y 17. Debes ser más disciplinado en todo lo que haces y cuidar tu alimentación, además de hacer ejercicio para que veas resultados claros. Lo mejor de tu signo es su fuerza de convencimiento para lograr sus objetivos.

Capricornio

Enfrentarás problemas en tu trabajo o escuela este viernes, trata de no involucrarte de más, ten cautela con lo que comentas y evita problemas. Si estás buscando otro empleo, es mejor no decir nada hasta que se concrete para que no te llenes de energías negativas. Te llega un dinero extra. Ten cuidado con los vicios y el alcohol, intenta mantener el control, porque ese es tu punto débil.

Busca a una ex pareja para pedirle perdón, tu signo se caracteriza por la soberbia, pero a veces necesitas reconocer tus errores. Realizas ajustes para tomar un curso los sábados. Conocerás a un amor del signo de Capricornio o Aries que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 18 y 30. Tu signo se distingue por su determinación para llegar a la cima, aunque te lleve tiempo siempre logras la abundancia.

Acuario

Este fin de semana tendrás mucho trabajo, y también te darás tiempo para analizar lo que haces bien en la vida, tu signo es muy reflexivo y siempre eliges lo que es mejor, así que ordena tus ideas y emprende un plan para llevarlas a cabo. Estás en tu etapa de cumpleaños, así que no dudes: festéjate y llénate de buenas energías; un regalo sorpresa te hará muy feliz. Solicitas un préstamo para pagar una deuda del pasado.

Recuerdas a un familiar que ya está con Dios, dedícale una oración en estos días. Cuida tu intestino y riñones, ve con tu médico. Tus números de la suerte son 14 y 15. La mejor característica de tu signo es su calidad humana y que es solidario; lo negativo es que cargas rencores y eso evita que seas feliz. Siempre logras vender y comprar lo que deseas, eres el mejor comerciante del Zodiaco.

Piscis

Realizarás cambios en tu vida este fin de semana; es decir, ordenarás tus sentimientos y sacarás de tu existencia lo negativo. Viernes de estar con mucho trabajo y presiones, así que evita caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo o escuela, y procura mantener la calma. Te pones al corriente con tu tarjeta y decides empezar a ahorrar.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 06 y 50. Debes aceptar las críticas, tu signo son dos peces encontrados y eso te provoca sentimientos intensos. La mejor característica de los Piscis es que son grandes científicos y doctores de la humanidad, así que siempre ven por los demás y también logran un patrimonio para vivir en paz. Su lado negativo son los dramas y celos, deben controlar sus impulsos para no quedarse solos en su camino por esta vida.