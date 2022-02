¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Científicos de la NASA lo descubren prácticamente de casualidad

¿Eres team verano o team invierno? En cualquiera de los dos extremos, las gélidas temperaturas de este lugar en la Tierra te harían odiar el frío para siempre. Se trata de la región más helada que tiene el planeta, descubierta por científicos de la NASA casi que de casualidad, mientras investigaban la geografía de la región.

El mundo en el que vivimos cuenta con una inmensa diversidad de climas seleccionados para el disfrute y gusto de cada quien. Hay frío, calor, humedad, trópico, viento, precipitaciones y así podemos seguir. En el último tiempo, en los lugares donde se registran las cuatro estaciones, se ha desarrollado un intenso debate que separa a los grupos en dos tipos de personas: a los que les gusta el frío y los que prefieren el calor.

Ambas posiciones exponen sus puntos. Según sus preferencias detallan las características de cada clima, a los que relacionan con las actividades que se pueden practicar, dependiendo de la época del año que esté transcurriendo.

[ El cambio climático estaría comenzando a asfixiar a los peces, según la Unión Geofísica Americana ]

Sin embargo, para esta región no parece haber discusión. Creemos que tanto frío se escapa de los niveles soportables para que una persona viva en este lugar de nuestro planeta. Mientras te contamos los detalles que reseña el portal de CNN en español, te adelantamos que una frazada no será suficiente para vivir aquí.

El lugar más frío de la Tierra

En el video que publica el portal citado, narrado por la voz de Juan Pablo Varsky, especifican que el lugar se ubica en la Meseta Antártica Oriental. Un equipo científico de la NASA realizaba observaciones específicas sobre esta región, pues habían detallado algunas grietas en las dunas de nieve que se forman durante el inverno.

En el breve informe que publica CNN hablan de que en el sitio se registran temperaturas promedio de 92º C bajo cero. Pero ese no es el mínimo tópico que han captado los termómetros ambientales. National Geographic publica una reseña del 2018, en el que un estudio, también dirigido por expertos de la NASA, marcaron -98ºC, cifra que hasta ahora sigue siendo récord.

La "nada blanca" de la Antártica.

La Meseta de la Antártica Oriental está a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. En la reseña de Varsky en Cnn relatan que este lugar no está habitado por personas, obviamente por las condiciones climáticas que ofrecen.

La localidad habitada por humanos en las que se ha registrado más frío son dos ciudades en el norte de Siberia. El tópico no está tan alejado de lo que marca el termómetro de la Meseta Antártica Oriental.

En estas ciudades siberianas, aunque no sea común, hay momentos del invierno en los que ha llegado a un mínimo de 90 grados bajo cero. Por tal motivo, es obligatorio de nuestra parte preguntarles a los team invierno (en los que me incluyo): ¿Nos gustaría llegar vivir esta experiencia? Es complicado responder, pero intrigante. Si no hay peligro que atente contra salud, sería viable intentarlo.