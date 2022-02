Bitcoin: ¿Cuánto tendrías hoy si invertías 100 dólares en criptomonedas cuando se lanzaron?

Hoy las criptomonedas se han convertido en el pan nuestro de cada día, pero hubo un tiempo en el que pocos, poquísimos, sabían lo que eran. Aún: fueron menos los que invirtieron en algunas como Bitcoin en un principio.

Viajemos en el tiempo al año 2009, cuando nace Bitcoin, creada por alias Satoshi Nakamoto (su nombre real todavía es desconocido).

Bitcoin Getty Images

No era la primera vez que se manejaba la idea de una moneda virtual, alejada de los bancos centrales nacionales. Pero Nakamoto fue no solo el que la llevó a cabo inicialmente, sino el que la mantuvo hasta crecer.

¿Cuánto dinero tendrías hoy si invertías 100 dólares en criptomonedas en los años 2009-2010? Tomemos el ejemplo de Bitcoin, la más antigua de estas monedas virtuales.

Recordemos que, en un principio, al no haber inversión, el Bitcoin no tiene valor. Rememora Nick Traverse en el trabajo de 2013 Bitcoin’s Meteoric Rise para The Newyorker que en marzo de 2010 el usuario SmokeTooMuch había subastado 10 mil BTC por 50 dólares, sin encontrar comprador.

La evolución del Bitcoin y cuánto tendríamos en la actualidad

El movimiento realmente comenzó para abril de 2010, cuando comienza a trabajar la hoy desaparecida BitcoinMarket, primera casa de intercambio. El valor de 1 BTC para ese entonces era de 0.003 dólares.

Que la máquina del tiempo nos lleve entonces a 2010, a invertir 100 dólares en BitcoinMarket. En su momento hubiésemos podido comprar 33.333 BTC. ¿Cuánto valdrían hoy?

La maravillosa cifra de (inserte ruido de fanfarria) 1.232.012.333 dólares.

Evolución histórica del Bitcoin

Y lo más extraordinario es que eso correspondería con el precio de hoy, 3 de febrero de 2022, unos 36.960 dólares (para el momento de escribir este trabajo), en plena baja de la criptomoneda.

En su mejor momento, en su mayor alza, el Bitcoin alcanzó los 68.789 dólares, el 10 de noviembre de 2021. Si hubiésemos invertido los 100 BTC en el principio, en aquel noviembre de locura teníamos 2.292.943.737 dólares.

El tema de esta criptomoneda, la más popular del mundo, es que ha pasado por momentos álgidos y bajas terribles. Desde noviembre pasado hasta la actualidad se depreció un 46.27%.

Es una auténtica montaña rusa, pero que nadie dude que los inversionistas arriesgados de hace una década atrás hoy tuvieran muchísimo, muchísimo dinero.