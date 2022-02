Cómo saber si lo que sientes por tu pareja es amor o solo dependencia emocional

Algunas veces te quedas en una relación no porque realmente sientas amor, sino porque tienes dependencia emocional.

Y es que a veces te da temor quedarte sola, y prefieres estar con alguien, aunque no lo ames, que estar soltera.

Por eso, es importante saber si de verdad estás enamorada de tu pareja, y no lo estás confundiendo con el temor a estar sola.

Y es que estar en una relación donde no hay amor no es nada sano ni para ti, ni para esa persona, así que te dejamos algunas claves para que descubras si estás por amor o dependencia.

Claves para saber si sientes amor por tu pareja o es dependencia emocional

No sientes emoción al verlo

Cuando estás enamorada de verdad, te emociona verlo y estar con él, e incluso puedes sentir las mismas mariposas en el estómago que al inicio de la relación.

Pero, cuando estás con él por obligación o comodidad, te da igual si lo ves o no, y cuando lo haces es por monotonía, o solo porque no quieres quedarte sola en casa.

Aceptas todo de tu pareja

Muchas veces por el miedo de no terminar la relación, aceptas cualquier cosa que diga o haga tu pareja, sin importar lo que tú quieras ni expresar tu opinión.

Y es que prefieres aguantar todo, que estar soltera, y eso no es amor, eso es completa dependencia emocional.

No te sientes completa en la relación

Cuando no te sientes completa, feliz, y plena en la relación es porque definitivamente no hay amor por esa persona.

Así que prefieres estar con esa persona, aunque no te haga feliz, que terminar con la relación y estar soltera.

No tienes planes a futuro con esa persona

También puedes saber si es amor o dependencia emocional cuando no tienes planes a futuro con esa persona, ni te imaginas un futuro a su lado.

Si no lo haces, entonces solo estás con esa persona por dependencia, pero en realidad no lo amas y solo estás con él para no quedarte sola.

Si te sientes identificada con estas características, es mejor terminar esa relación y disfrutar tu soltería, hasta que halles al verdadero amor de tu vida.