Estrellas del espectáculo y el deporte reciben pagos en criptomonedas como Bitcoin, ¿tú también lo harías?

Leo Messi (Icon Sport/Icon Sport via Getty Images)

Cuando Leo Messi fue presentado como nuevo jugador del París Saint Germain, tras una era dorada con el Barcelona, una de las noticias más curiosas es que los franceses pagarían parte de su salario en criptomonedas. Otras, como Odell Beckham Jr., reciben específicamente Bitcoin.

¿Cuán riesgoso es? ¿Tú lo aceptarías?

Los motivos mezclan tanto la inusual inflación por la que pasan países como Estados Unidos como el aumento del valor del Bitcoin.

Bitcoin (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

“Si no recibió un aumento considerable en 2021 y la inflación sigue siendo la misma o sigue subiendo, en realidad verá una disminución en el salario”, escribe Jack Kelly en Forbes. “Esto no significa que la empresa te pague menos, es que el poder adquisitivo de tu salario no tiene el mismo valor que antes”.

“Es como una carrera en la que estás parado y todos pasan corriendo a tu lado. Cada dólar que tienes está devaluado y se necesita más dinero para comprar los mismos productos en comparación con hace un año más o menos”.

Y si aplicamos el caso a América Latina, donde la inflación es superior a nivel general, pensar en Bitcoin como modo de recibir el salario no es descabellado.

Pero la volatilidad del mercado de las criptomonedas genera sus riesgos. Como recuerda Business Insider, el máximo de Bitcoin a mediados de noviembre fue de 69 mil dólares.

[ ¿Por qué Bitcoin cayó a menos de 40 mil dólares? ]

A principios de 2022, la situación es otra. Cada Bitcoin en la actualidad vale 38.804 dólares (para la mañana de este martes), ubicándose entre los precios más bajos en los últimos meses.

Sin embargo, es cuestión de paciencia y esperar a que pase el chaparrón.

Algunas de las figuras más destacadas que reciben parte de su salario en criptomonedas

El argentino Messi es una de las principales figuras mundiales de las que se conoce el uso de criptomonedas como parte de pago. PSG dijo en un comunicado que en parte de su “paquete de bienvenida”, o tarifa de firma por el club, recibía tokens proporcionados por el portal Socios, proveedor de tokens para fanáticos del club.

Los parisinos no especificaron qué parte del acuerdo era en tokens, pero sí dijeron que recibió “un gran número”.

El token del PSG contaba con una capitalización de mercado cercana a los 40 millones de euros, disparándose más del 130% en los primeros cinco días luego de la llegada de Messi.

Odell Beckham Jr. } (Ronald Martinez/Getty Images)

Odell Beckham Jr., de los Rams de Los Ángeles de la NFL, anunció en noviembre de 2021 que tomaría su salario de 750 mil dólares en Bitcoin. Las bonificaciones podrían elevarlo a 4.25 millones de dólares.

Aquí entra el tema del riesgo de la criptomoneda en la actualidad: según los informes, convirtió un cheque de pago de 750 mil dólares en Bitcoin, perdiendo casi 350 mil dólares. Es parte de un análisis de Market Watch citado por Forbes.

“Si bien el precio del Bitcoin se ha recuperado un poco”, indica Kelly en su texto de Forbes, “no se ha recuperado por completo y sigue siendo extremadamente impredecible. Si el precio no se recupera, todavía tendría que pagar impuestos sobre sus ingresos por un valor de 750 mil dólares”.

Otras figuras que cobran su salario o parte de él en criptomonedas: Klay Thompson (Warriors, NBA), Shohei Ohtani (LA Angels, MLB) y Aaron Rodgers (Green Bay Packers, NFL). Pero no solo en el mundo del deporte o el espectáculo toman ese camino.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, recibe parte de su sueldo en criptomonedas (Pacific Press/Pacific Press/LightRocket via Ge)

Francis Suárez, alcalde de Miami, dijo en noviembre que aceptaría sus 97 mil dólares de salario en Bitcoin, así como Eric Adams, alcalde de Nueva York.

“El propósito es enviar un mensaje de que Nueva York está abierta a la tecnología”, dijo Adams cuando se le preguntó en CNBC sobre la pérdida de dinero por la decisión.

Un riesgo total que implica una pérdida enorme (como la del presente) o una ganancia tremenda (como en el pasado y, por qué no, en el futuro). Una auténtica montaña rusa.