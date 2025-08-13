“Péguele, qué le pasa a su esposo”: el audio viral de Dalia Bucaram que es tendencia en TikTok

En un live de TikTok, Dalia Bucaram leyó el comentario de una usuaria que le confesó: “Eres el amor platónico de mi esposo”. Su reacción, espontánea y directa, provocó risas y un debate en redes.

“Péguele, qué le pasa a su esposo. Dígale que la respete, su esposo no puede tener amor platónico. Mi esposo me llega a decir que alguien es su amor platónico y hoy mismo te largas con ella si es que la encuentras. Qué te pasa, entonces qué haces a lado mío, guárdatelo en tus pensamientos”.

En pocos minutos, la frase comenzó a circular como audio en TikTok, sumando miles de videos y generando lo que ya se conoce como el “trend de Dalia”.

De un live a un fenómeno viral

El sonido ha sido usado por varias personas, desde parodias y reacciones, hasta videos reflexivos sobre relaciones de pareja. Incluso, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño se sumaron al reto, recreando la situación en tono humorístico.

Aunque la tendencia se ha viralizado como un reto divertido, también ha generado debates sobre los límites del coqueteo, la comunicación en pareja y el respeto mutuo. En redes, algunos usuarios celebran la respuesta directa de Dalia, mientras otros la ven como un ejemplo exagerado.