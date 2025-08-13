El impactante bagre gigante de casi tres metros que capturó un hombre en República Checa

Un impresionante hallazgo ha sacudido el mundo de la pesca deportiva: Jakub Vagner, reconocido pescador profesional, logró capturar un bagre de 2,68 metros en el embalse de Vranov, al sur de Praga, estableciendo un nuevo récord nacional en República Checa.

La hazaña, registrada en video y compartida por Vagner en sus redes sociales, muestra la magnitud del ejemplar y la intensidad del combate. Según relató el propio pescador, el pez fue detectado al amanecer cerca de una saliente rocosa. Tras lanzar una caña hecha a medida, comenzó una lucha que duró 50 minutos. “Fue la batalla más dura de mi vida”, expresó en su cuenta de Instagram.

Durante el forcejeo, el bagre demostró su potencia arrastrando incluso el bote inflable de Vagner. En un momento crítico, el hombre se lanzó al agua para evitar que el pez escapara: “Con aletas puestas, nadé ocho metros, palpé su cola y logré introducir mi mano en su boca”.

Una vez dominado el animal, Vagner solicitó la ayuda de un amigo para arrastrarlo hasta la orilla. Ya en tierra firme, lo midieron: 2,68 metros de largo, superando por 4 centímetros el récord anterior, también en manos del propio Vagner desde octubre de 2024.

Lejos de presumir con trofeos, el pescador explicó que nunca mata a los peces que captura. “La pesca no es solo pasión, es ética, determinación y respeto por la vida acuática”, aseguró. Tras fotografiar al bagre, lo devolvió al agua con la esperanza de que siga creciendo.