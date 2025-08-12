Emilia Dides, Miss Chile 2024, espera su primer bebé junto a Sammis Reyes

La modelo chilena Emilia Dides, ganadora de Miss Universe Chile 2024, y el basquetbolista Sammis Reyes compartieron una noticia que llena de alegría a sus seguidores: están esperando a su primer hijo.
La pareja anunció esta dulce espera durante unas inolvidables vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, recorriendo lugares icónicos como la mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi y las dunas del desierto.
Un momento de ternura que cautivó a todos
En un emotivo video, Sammis tomó la mano de Emilia, se arrodilló y besó su vientre, mostrando el amor y la ilusión por la nueva etapa que comienzan juntos. Junto al video, escribieron: “El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor ♥️✨”.
Felicitaciones y apoyo desde el mundo del espectáculo
La pareja recibió una lluvia de felicitaciones, incluyendo la de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2023, quien les deseó lo mejor para su familia.
Este anuncio marca un capítulo muy especial en la vida de Emilia y Sammis, que sigue cautivando a sus fans con cada paso que dan.