El carro que piensa comprarse Tamara Rivera, cuesta cientos de miles

El creador de contenido y empresario Kike Jav sorprendió a sus seguidores al comprarse un auto valorado en 130 mil dólares. Su exclusivo Mercedes Benz AMG cautiva por su belleza y lujo, lo cual fue puesto a prueba en las calles del Ecuador en un simpático en vivo de Kick.

Mercedes AMG CLE Cabrio Captura de pantalla.

El ‘Cuy’ compartió junto a amigos y a su fiel dupla Tamara Rivera. La DJ y modelo de Onlyfans no dudó en señalar que en sus planes también está la compra de un vehículo de alta gama, incluso sería más caro que el de su similar.

¿Cuál es el carro que te vas a comprar?, preguntó Kike. Ante ello Tami indicó que se trataría de un CLE AMG convertible. Ante ello, la reacción de Enrique Morales fue el sorprenderse por el título de vehículo que tendrá su expareja.

Mercedes AMG CLE Cabrio

El nuevo Mercedes es un semihíbrido , con una cilindrada de 3 000 cc. La velocidad máxima que puede alcanzar es de 250 kilómetros. En 4,4 segundos puede acelerar de 0 a 100.

El vehículo se caracteriza por sus elementos deportivos fabricados de carbono. Además de de una extraordinaria prestación de conducción gracias a un clásico motor de seis cilindros en línea con tecnología 48V y turbocompresor eléctrico.

El costo, en Europa es de 107 mil euros. En el caso de Ecuador, este modelo no está disponible en la página web. Pero debido a valores de importación, este oscilaría a más de los 130 mil dólares.