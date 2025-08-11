Video: Maluma detiene concierto para ‘regañar’ a madre que llevó a su bebé sin protección auditiva

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma detuvo su concierto para llamar la atención a una madre que llevó a su bebé sin protección auditiva adecuada.
“Ese niño no quiere estar ahí”, la advertencia de Maluma
Maluma, padre desde marzo de 2024, expresó su preocupación frente a miles de asistentes:
“¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto con un volumen tan alto? La próxima vez protéjale los oídos. Es un acto de irresponsabilidad.”
El artista señaló que nunca habría llevado a su hija Paris a un concierto en esas condiciones y pidió a la madre ser más consciente.
Momento viral que genera debate
El incidente ocurrió el 10 de agosto durante la gira mundial +Pretty +Dirty, y el video se difundió rápidamente en redes sociales.
Muchos usuarios respaldaron a Maluma y destacaron la importancia de proteger los oídos de los niños en eventos con altos niveles de ruido. Sin embargo, otros cuestionaron a la organización y al cantante por permitir la entrada del bebé.
Gira +Pretty +Dirty continúa en Latinoamérica
La gira de Maluma comenzó en España en marzo y sigue recorriendo Europa y América Latina.
El tramo mexicano inició el 6 de agosto y finalizará el 16 de agosto en Guadalajara, antes de culminar en El Salvador el 23 de agosto.