Video: Maluma detiene concierto para ‘regañar’ a madre que llevó a su bebé sin protección auditiva

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma detuvo su concierto para llamar la atención a una madre que llevó a su bebé sin protección auditiva adecuada.

“Ese niño no quiere estar ahí”, la advertencia de Maluma

Maluma, padre desde marzo de 2024, expresó su preocupación frente a miles de asistentes:

“¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto con un volumen tan alto? La próxima vez protéjale los oídos. Es un acto de irresponsabilidad.”

El artista señaló que nunca habría llevado a su hija Paris a un concierto en esas condiciones y pidió a la madre ser más consciente.

Momento viral que genera debate

El incidente ocurrió el 10 de agosto durante la gira mundial +Pretty +Dirty, y el video se difundió rápidamente en redes sociales.

Muchos usuarios respaldaron a Maluma y destacaron la importancia de proteger los oídos de los niños en eventos con altos niveles de ruido. Sin embargo, otros cuestionaron a la organización y al cantante por permitir la entrada del bebé.

Gira +Pretty +Dirty continúa en Latinoamérica

La gira de Maluma comenzó en España en marzo y sigue recorriendo Europa y América Latina.

El tramo mexicano inició el 6 de agosto y finalizará el 16 de agosto en Guadalajara, antes de culminar en El Salvador el 23 de agosto.