Lady Combi: Mujer insultó a pasajeros de transporte público en México porque no cerraban la ventana

Un altercado dentro de una combi (furgoneta) que circulaba por la autopista México–Puebla, a la altura de Ixtapaluca, Estado de México, se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer —apodada Lady Combi— insultara, agrediera físicamente y lanzara comentarios racistas contra varios pasajeros tras exigir que se cerrara una ventana.

El video muestra cómo una simple discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento verbal y físico que interrumpió el viaje de todos los ocupantes.

Mira el video

Insultos, amenazas y comentarios racistas

Según las imágenes, la mujer pidió a un joven sentado en la parte delantera que cerrara la ventana de la unidad. Ante su negativa, ella reaccionó con gritos y acusaciones, llegando a decir que se trataba de “violencia contra las mujeres”.

El pasajero, que comenzó a grabarla con su celular, provocó que la mujer se dirigiera al conductor diciendo: “Chofer, este señor me está molestando”. Otros usuarios intervinieron, pidiéndole que se calmara o bajara de la unidad, pero la respuesta fueron más insultos, incluyendo un comentario racista: “Me está molestando este pinche negro”.

Una pasajera reaccionó irónicamente diciendo: “Es que es europea ella”, a lo que la mujer contestó: “Soy blanca… ¿No sabes que aquí hay gente blanca? ¿No ha ido a Guadalajara? La gente es blanca. No ha salido de Ixtapaluca, ¿verdad?”.

Agresiones físicas y tensión en la unidad

La situación escaló cuando la mujer propinó manotazos al hombre con el que discutía, lo que hizo que este se levantara para encararla. Ella gritó: “Atrévase a pegarme, lo meto a la cárcel, se lo juro”.

Minutos después, al percatarse de que otra persona la grababa, intentó golpear el teléfono, alcanzando a otro pasajero que no había intervenido. Los presentes insistieron en que debía bajarse, pero ella respondió: “No me voy a bajar, usted no me va a decir lo que tengo que hacer” y “A mí me vale madre”.

El chofer intenta mediar

Finalmente, el conductor detuvo la combi y fue a la parte trasera para hablar con ella. Le ofreció cambiarla de asiento, pero la mujer insistió en que se llamaría a una patrulla. Los pasajeros señalaron que, en plena autopista, era poco probable que una unidad policial llegara. El video se corta antes de mostrar cómo terminó el incidente.