Lady Combi: Mujer insultó a pasajeros de transporte público en México porque no cerraban la ventana

El video muestra cómo una simple discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento verbal

Por Anna Longares

Un altercado dentro de una combi (furgoneta) que circulaba por la autopista México–Puebla, a la altura de Ixtapaluca, Estado de México, se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer —apodada Lady Combi— insultara, agrediera físicamente y lanzara comentarios racistas contra varios pasajeros tras exigir que se cerrara una ventana.

El video muestra cómo una simple discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento verbal y físico que interrumpió el viaje de todos los ocupantes.

Mira el video

Insultos, amenazas y comentarios racistas

Según las imágenes, la mujer pidió a un joven sentado en la parte delantera que cerrara la ventana de la unidad. Ante su negativa, ella reaccionó con gritos y acusaciones, llegando a decir que se trataba de “violencia contra las mujeres”.

El pasajero, que comenzó a grabarla con su celular, provocó que la mujer se dirigiera al conductor diciendo: “Chofer, este señor me está molestando”. Otros usuarios intervinieron, pidiéndole que se calmara o bajara de la unidad, pero la respuesta fueron más insultos, incluyendo un comentario racista: “Me está molestando este pinche negro”.

Una pasajera reaccionó irónicamente diciendo: “Es que es europea ella”, a lo que la mujer contestó: “Soy blanca… ¿No sabes que aquí hay gente blanca? ¿No ha ido a Guadalajara? La gente es blanca. No ha salido de Ixtapaluca, ¿verdad?”.

Agresiones físicas y tensión en la unidad

La situación escaló cuando la mujer propinó manotazos al hombre con el que discutía, lo que hizo que este se levantara para encararla. Ella gritó: “Atrévase a pegarme, lo meto a la cárcel, se lo juro”.

Minutos después, al percatarse de que otra persona la grababa, intentó golpear el teléfono, alcanzando a otro pasajero que no había intervenido. Los presentes insistieron en que debía bajarse, pero ella respondió: “No me voy a bajar, usted no me va a decir lo que tengo que hacer” y “A mí me vale madre”.

El chofer intenta mediar

Finalmente, el conductor detuvo la combi y fue a la parte trasera para hablar con ella. Le ofreció cambiarla de asiento, pero la mujer insistió en que se llamaría a una patrulla. Los pasajeros señalaron que, en plena autopista, era poco probable que una unidad policial llegara. El video se corta antes de mostrar cómo terminó el incidente.

