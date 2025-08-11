Jennifer López: el tenso momento que pasó con un grillo en pleno concierto

Durante uno de los conciertos de su gira Up All Night: Live in 2025 en Almaty (Kazajistán), Jennifer López vivió un momento insólito cuando un grillo subió por su vestido y llegó hasta su cuello. La artista, sin perder la compostura, sonrío ante el público, lo apartó con elegancia y siguió cantando sin interrupciones—una muestra de temple y profesionalismo que desató aplausos y admiración en redes sociales.

¿Qué ocurrió realmente durante el incidente?

El percance sucedió el 10 de agosto, mientras Jennifer López interpretaba una balada en pleno escenario. Sin desconcentrarse, solo comentó al público: “Me estaba haciendo cosquillas”, tomó al grillo y lo lanzó hacia un costado sin dejar de interpretar la canción.

Al caer sobre ella, el insecto recorrió parte de su torso hasta posarse en su cuello, pero la cantante mantuvo la serenidad en todo momento.

¿Por qué este momento se volvió viral y qué dice sobre su profesionalismo?

Las redes estallaron con elogios hacia la calma y seguridad de J.Lo: “Solo ella puede convertir esto en un momento icónico”, dijo un fan; otro comentó: “Manejándolo como toda una profesional”.

Además, este episodio sorprendió aún más porque se suma a otro imprevisto reciente: una caída de vestuario en Varsovia, Polonia, cuando su falda se desprendió en pleno escenario, y supo manejarlo con humor y gracia.