Es falso video viral sobre ataque de orca a Jessica Radcliffe

En los últimos días, un video viral ha circulado masivamente en redes sociales como TikTok y Facebook, afirmando que Jessica Radcliffe, una entrenadora marina de 23 años, fue atacada y asesinada por una orca durante una presentación. Según el clip, la joven habría muerto diez minutos después de ser rescatada, e incluso se sugirió que el ataque ocurrió porque “su sangre menstrual se mezcló con el agua”.

Sin embargo, tras una revisión de fuentes confiables, no existe ninguna evidencia que respalde esta historia. El caso de Jessica Radcliffe es completamente falso. El video falso aparece en el siguiente enlace.

No hay registros ni pruebas del supuesto ataque

Diversos medios internacionales han confirmado que no existen reportes oficiales, obituarios, ni declaraciones de parques marinos o autoridades laborales que respalden el supuesto ataque.

Además, las voces del video parecen haber sido generadas por inteligencia artificial, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un montaje para difundir desinformación. Investigaciones de portales como HT.com tampoco encontraron registros de una entrenadora marina con el nombre de Jessica Radcliffe.

De hecho, en X, los usuarios consultaron a @grok y respondió que el caso de Jessica Radcliffe “es un bulo viral sin base real: no hay evidencia de que existiera esta entrenadora ni de su supuesta muerte por ataque de orca en un show”.

Basado en casos reales para parecer verídico

Aunque el caso de “Jessica Radcliffe” es inventado, la narrativa se apoya en hechos reales de ataques de orcas ocurridos en el pasado, lo que puede confundir a los usuarios. Entre los casos más conocidos destacan:

Dawn Brancheau (2010): entrenadora principal de SeaWorld Orlando, asesinada por la orca Tilikum durante un espectáculo. Su caso inspiró el documental Blackfish (2013).

entrenadora principal de SeaWorld Orlando, asesinada por la orca Tilikum durante un espectáculo. Su caso inspiró el documental Blackfish (2013). Alexis Martínez (2009): entrenador español que murió cuando la orca Keto lo embistió durante un ensayo.

entrenador español que murió cuando la orca Keto lo embistió durante un ensayo. Entrenador canadiense (1991): falleció tras ser arrastrado bajo el agua por tres orcas.

Estos casos reales muestran que los ataques de orcas han ocurrido, pero ninguno involucra a Jessica Radcliffe, ni coincide con las circunstancias del video viral.

Las orcas: depredadores sociales e inteligentes

Las orcas (Orcinus orca), también llamadas ballenas asesinas, son depredadores tope que habitan en todos los océanos del mundo. Su inteligencia y comportamiento social complejo las hacen animales fascinantes, pero su confinamiento en cautiverio ha generado debates éticos y riesgos documentados para entrenadores.