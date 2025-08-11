Así era Georgina Rodríguez cuando conoció a Cristiano Ronaldo

Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo y la moda, Georgina Rodríguez (nacida el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires y criada en España) vivía una vida discreta centrada en su carrera inicial en el retail.

Trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci de Madrid, lo que le permitía sostenerse y construir su propio camino, sin imaginar el impacto que ese entorno tendría en su futuro.

¿Dónde y cómo conoció a Cristiano Ronaldo?

El destino quiso que, en 2016, Cristiano Ronaldo entrara al Gucci de Madrid donde ella trabajaba. Georgina lo atendió, iniciándose en ese instante una conexión personal que rápidamente evolucionó. Ambos describieron el encuentro como especial: ella lo recuerda con cariño, mientras el futbolista lo calificó como “amor a primera vista”.

¿Cómo fue su vida antes del estallido mediático?

Criada en una familia de origen argentino y español, Georgina provino de un entorno modesto que fomentó en ella valores de responsabilidad y trabajo duro. Sus primeros años estuvieron marcados por el ballet, actividad que contribuyó a su disciplina y proyección profesional.

Este trasfondo humilde y su formación en el mundo del retail le dieron las bases para labrar una carrera más allá del reflejo de la fama de su pareja. Hoy es reconocida como modelo, empresaria e influencer, con una labor sólida en el mundo de la moda y una presencia pública influyente y auténtica.