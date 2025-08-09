Jorge Rausch abrirá restaurante en Ecuador y promete “el origen del buen comer”

El afamado chef colombiano Jorge Rausch, conocido por su participación en el programa MasterChef, llegó a Ecuador para dar vida a un nuevo proyecto culinario que promete encender la escena gastronómica local.

“Trae fuego. Trae historia. Trae un sueño que ya empieza a olerse, a sentirse y a tomar forma”, señala la publicación que anuncia su llegada, generando expectativa entre sus seguidores.

Una experiencia por descubrir

Aunque no se han revelado todos los detalles, Rausch anticipa que se tratará de una experiencia única y cercana, descrita como “el origen del buen comer”. La propuesta, según el propio chef, combinará su sello característico con productos y sabores que resalten la identidad de la región.

En sus redes sociales, la noticia ha despertado curiosidad y comentarios de fanáticos que esperan conocer la ubicación exacta y la fecha de apertura.

Trayectoria de un chef de renombre

Jorge Rausch, junto a su hermano Mark, es reconocido por dirigir restaurantes de alto nivel en Colombia y otros países. Su estilo, que fusiona técnicas clásicas con ingredientes autóctonos, le ha valido múltiples premios y reconocimiento internacional.

Con esta nueva apertura en Ecuador, Rausch amplía su presencia en Latinoamérica y consolida su visión de crear espacios donde la gastronomía sea una experiencia sensorial completa.