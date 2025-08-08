Lil Tay: ¿Cuánto cuesta la suscripción de la nueva estrella de OnlyFans?

Lil Tay, reconocida por su fama temprana como la “youngest flexer of the century”, reaparició en la escena digital al cumplir 18 años y abrir una cuenta en OnlyFans. La plataforma ofrece una suscripción mensual de $19.99, según confirmó The Cut, posicionándola como el punto de entrada para acceder a su contenido exclusivo y adulto.

Quién es Lil Tay y cuál es su conexión con OnlyFans?

Lil Tay, cuyo nombre real es Claire Eileen Qi Hope (ahora conocida como Tay Tian), se hizo famosa en 2018 con apenas nueve años por mostrar lujos en videos virales en internet.

Después de un retiro marcado por una falsa muerte viral en 2023 y una operación de corazón en 2024, regresó a la esfera pública lanzando contenido adulto inmediatamente después de alcanzar la mayoría de edad.

Desde su OnlyFans, Lil Tay habría ganado más de $1 millón en solo tres horas, cifra que desglosó: $511,000 provenientes de suscripciones, $486,558 de mensajes privados y $26,736 en propinas.

¿Cuánto cuesta suscribirse a su contenido exclusivo?

Plan mensual : $19.99 — tarifa confirmada como precio base en su perfil.

: (valores proporcionados) Trimestral: $56.97 USD



Semestral: $113.94 USD



Anual: $227.89 USD

Estos planes ofrecen descuentos progresivos y conveniencia para diferentes tipos de suscriptores.

¿Por qué su OnlyFans ha provocado debate?

Lil Tay ha sido objeto de una polarizada reacción pública: algunos defienden su decisión como un acto de empoderamiento feminista, mientras que otros cuestionan la ética de monetizar contenido adulto apenas cumplidos los 18 años.

Además, su récord de ingresos ha levantado dudas sobre la veracidad de las cifras, aunque el respaldo visual de capturas ha impulsado su credibilidad entre seguidores