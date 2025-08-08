Demon Slayer: fecha del inicio de la preventa en Ecuador

La primera entrega de la trilogía final de Demon Slayer, Infinity Castle , llegará a los cines de Ecuador el 11 de septiembre de 2025, y la preventa de boletos ya está activa en diversas salas del país. Esta producción marca el inicio del clímax del arco final de la saga y es una cita imperdible para los fanáticos del anime.

¿Cuándo se estrena y cómo adquirir tus boletos?

La película ya estrenó en Japón el 18 de julio de 2025 , alcanzando cifras récord de taquilla, y su lanzamiento global inició en Latinoamérica el 11 de septiembre. Esta estrategia se ha mantenido para Ecuador, donde se anticipa una gran demanda.

Mientras tanto, cadenas de cines internacionales como Cinemex empezaron su preventa en México desde marzo, lo que presagia un comportamiento similar en Ecuador: venta a través de la web o app del cine preferido y reservas anticipadas para evitar agotar existencias.

¿Por qué es tan esperada esta película?

Esta película inaugura una trilogía final cinematográfica que adaptará el último arco del manga de Koyoharu Gotōge, llevando a la pantalla el enfrentamiento definitivo entre los Cazadores de Demonios y Muzan Kibutsuji, todo en el inquietante Castillo Infinito.

El lanzamiento ha sido un fenómeno global: en Japón rompió récords de recaudación en su estreno y se posiciona entre las películas animadas más taquilleras de 2025.