¿Cuándo y dónde ver en Ecuador la increíble alineación planetaria de agosto 2025?

La alineación de siete planetas es un evento excepcional que no volverá a tener lugar hasta el año 2492

Golpe de suerte para 5 signos que recibirán las buenas vibras de la alineación planetaria

Durante las madrugadas de este mes, Ecuador podrá presenciar una de las exhibiciones astronómicas más fascinantes del año: una alineación planetaria que reunirá hasta siete cuerpos celestes en el cielo justo antes del amanecer.

¿Cuándo ocurre la alineación de planetas?

El punto máximo del fenómeno ocurrirá entre el 10 y 18 de agosto de 2025, siendo el 18 de agosto el mejor día para observar el espectáculo desde Ecuador.

En ese momento, Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, la Luna, Urano y Neptuno formarán un arco visible en el horizonte este-noreste.

A simple vista, se podrán distinguir Venus, Júpiter, Saturno y posiblemente Mercurio, si el cielo está despejado y sin obstáculos. Los otros planetas, Urano y Neptuno, requerirán telescopios o binoculares para ser vistos con claridad.

Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno en una alineación planetaria el 28 de agosto de 2024, visto desde el Hemisferio Norte. (Captura de pantalla de Sky Walk)

¿A qué hora y desde dónde observar la alineación en Ecuador?

El mejor horario para observar la alineación será entre las 04:30 y las 06:00 a.m., justo antes del amanecer.

Se recomienda buscar lugares altos o rurales, como miradores, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades.

Herramientas como Sky Map, Stellarium o Star Walk 2 ayudarán a identificar los planetas en tiempo real, mejorando la experiencia para aficionados y curiosos.

Un evento astronómico imperdible

Aunque las alineaciones planetarias no son extremadamente raras, sí son poco frecuentes en cuanto a su visibilidad desde lugares específicos del mundo. En esta ocasión, Ecuador tendrá una excelente vista, lo que convierte el evento en una oportunidad única para disfrutar del cielo nocturno.

Aclaración importante: no habrá eclipse en agosto, como circula en redes sociales. La alineación de planetas será el principal fenómeno astronómico del mes.