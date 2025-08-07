Detienen al alcalde de Pujilí por el delito de peculado dentro del caso Ornato Municipal

La madrugada del jueves 7 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron un amplio operativo en tres provincias como parte de una investigación por presunta corrupción en la adjudicación de obras municipales.

El alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, fue detenido junto a otros 13 funcionarios municipales.

El caso, conocido como Ornato Municipal, investiga irregularidades en la contratación de obras durante la administración de Arroyo. Según la Fiscalía, se habrían identificado procesos de adjudicación que no cumplieron con la normativa legal vigente.

Allanamientos en Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha

Durante los operativos, se realizaron allanamientos simultáneos en el Municipio de Pujilí, así como en domicilios de funcionarios y personas investigadas. Se incautaron evidencias como computadoras, teléfonos celulares, documentos oficiales, comprobantes de depósitos y memorias extraíbles.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención del alcalde a través de su cuenta en X (antes Twitter), y señaló que las diligencias continúan mientras se recopilan más pruebas.

Alcalde bajo la lupa desde 2024

José Arroyo Cabrera llegó a la Alcaldía en 2023 tras ganar con el 63,67 % de los votos, representando una coalición entre Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática y Partido Socialista. En 2024, la Contraloría ya había iniciado una auditoría tras denuncias realizadas por concejales del cantón.

El proceso judicial está en desarrollo, y la Fiscalía ha indicado que se formularán cargos en las próximas horas.