Álex Vizuete celebra la llegada de su hija Gia: “Esto fuimos, somos, y seguiremos siendo”

Álex Vizuete compartió desde lo más profundo de su corazón un mensaje conmovedor al anunciar el nacimiento de su segunda hija, Gia. Entre palabras cargadas de amor y orgullo, el actor y comediante dejó ver la felicidad que llena a su familia en este momento tan especial.

“Retrocediendo solo me doy cuenta que Gia nació en un hogar lleno de tanto amor ♥️ Esto fuimos, esto somos y esto seguiremos siendo… Como amo nuestra historia, como Te Amo @gdrmh07 ♾️”.

Acompañó sus palabras con fotos inéditas de la pareja y su pequeña, desbordando ternura desde el primer vistazo.

Un embarazo lleno de discreción y emoción

El actor y su novia, Givanna, una azafata quien ha mantenido perfil bajo desde el inicio de su relación han mantenido lejos de las cámaras su vida privada.

Este nuevo capítulo en la vida de Álex Vizuete refuerza su faceta más cercana y humana.