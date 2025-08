A más de dos décadas del estreno de la película de terror El Aro (The Ring), los fans siguen impactados al ver el cambio físico de Daveigh Chase, la actriz que interpretó a Samara Morgan, la escalofriante niña del pozo. Actualmente tiene 35 años, luce irreconocible.

Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier nació en Las Vegas, Nevada, el 24 de julio de 1990. Es actriz, modelo y cantante, y saltó a la fama internacional tras su papel en El Aro, película dirigida por Gore Verbinski y estrenada en 2002. La cinta fue un éxito mundial y consolidó el terror sobrenatural en Hollywood.

Daveigh Case Foto: Agencias

La imagen de Samara saliendo del televisor quedó marcada en la memoria de toda una generación. Sin embargo, fuera del cine, Daveigh siempre mostró una personalidad muy distinta a la de su personaje: alegre, carismática y con una fuerte inclinación artística.

Qué ha pasado con la actriz que interpretó a la niña de ‘El Aro’, ahora tiene 35 años

Tras El Aro, la joven actriz participó en otros proyectos exitosos como Donnie Darko y prestó su voz para Lilo, en la película animada Lilo & Stitch de Disney. No obstante, en los últimos años se mantuvo alejada de los reflectores, generando más curiosidad sobre su vida actual.

Las últimas fotografías publicadas en su perfil de Instagram son de 2017 con un look natural y urbano. Daveigh lleva una vida más privada y alejada del escándalo y las redes sociales. Aunque no se ha sabido de ella tras enfrentar algunos episodios legales. En noviembre de 2017 fue arrestada por andar con un auto robado, aunque ella no lo conducía.

Ese mismo año, fue involucrada en el caso de la muerte de un hombre que fue dejado fuera de un hospital, pero tras las investigaciones se determinó que ella no tenía nada que ver.

En 2018 tuvo cargos por posesión de una sustancia sujetas a fiscalización, según The Blast.