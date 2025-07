Mayra Jaime revela por qué no golpeó a Nathalie Carvajal en la cara

Mayra Jaime y Nathalie Carvajal protagonizaron una de las peleas más mediocres de Los Kiños del Año . Las representantes de la farándula nacional dejaron claro que hubo un trato antes de su pugna, la cual terminó siendo objeto de burlas.

PUBLICIDAD

Mayra Jaime, en el programa ‘Soy El Mejor’ resaltó que tuvo un pedido de su similar: “no querían que la golpeen en la cara”. Sus palabras se dieron después de un duelo dentro del show de televisión.

Palabras de Mayra Jaime

“Ella me humilló a nivel nacional, después que le gané venga a decir que pegas como niña. Y quiero que te des cuenta que respeté porque no estás capacitada para recibir mis golpes.

No me creo la gran cosa. Fui muy leal a ti. Viniste a llorarme, cuando ese chico se sacó el hombro (Pelado Firma) que no te pegue en la cara.

Fui leal, no me importó como quedé ante todos mis seguidores. No te golpeé y quedé en ridículo. Y ahora te haces la bravita, eso me tiene indignada”, resaltó.

Con estas palabras quedó claro que su actitud en el ring el pasado 24 de julio fue una burla para toda la gente que pagó una suscripción o boleto para verlas boxear de forma amateur.