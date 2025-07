La entrada épica de Roro en la Velada del Año 5 junto a su novio: ¡Fue cine!

La Velada del Año 5 volvió a sorprender con momentos inolvidables, pero uno de los más comentados en redes sociales fue la entrada de Roro, que se robó todos los focos antes de su pelea contra Abby. La streamer apareció en el escenario acompañada de un imponente robot al estilo ‘Transformer’, en una clara referencia al popular personaje Atom de la película Real Steel.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando el “robot” se quitó el casco: era su novio, Pablo, quien decidió acompañarla en este momento clave de su carrera y convertir la presentación en una escena digna de cine.

Un show que encendió la Velada

La performance de Roro no solo causó furor entre sus fans, sino que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la creatividad y originalidad de la puesta en escena.“Fue como una entrada de película, no me lo esperaba para nada”, comentaron un espectador en X y otras redes sociales.

Tras su espectacular entrada, Roro subió al cuadrilátero para medirse con Abby en una de las peleas más esperadas de la noche. Aunque la atención inicial estuvo puesta en el show previo al combate, la influencer dejó claro que también estaba lista para darlo todo en el ring.