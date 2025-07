Virginia Limongi rompe en llanto en En Contacto: “Estoy pasando por una tormenta”

La presentadora y exreina de belleza, Virginia Limongi, protagonizó un emotivo momento en el programa En Contacto. Con la voz entrecortada y las lágrimas a flor de piel, confesó que está atravesando un momento personal muy difícil y que ha debido “ponerle al payaso” para salir adelante frente a las cámaras.

“Mis batallas suelo hacerlas y pasarlas sola. Quizás no es la mejor forma”, confesó Limongi al inicio de su intervención, intentando mantener la compostura.

Virginia Limongi

“Obviamente estoy pasando por una [tormenta], donde he tenido que ponerle al payaso, no solo el maquillaje, sino la actitud por cumplir con mi trabajo y por mi hija”.

La comunicadora fue contundente al explicar que su prioridad absoluta es su hija, a quien desea proteger a toda costa. “Ella es el centro de mi universo. Quiero que vea todo mi recorrido y se sienta orgullosa. No de lo que he conseguido, sino del tipo de persona que he sido”.

“Yo soy una persona sumamente hermética. Me cuesta abrirme, pero hoy quiero hacerle honor a esa Virginia que un día dijo que su hija la vea luchar con dignidad”.

Con empatía y respeto, sus compañeros de set le ofrecieron contención y palabras de aliento, reconociendo su fortaleza como madre y profesional. “Llorar también es parte de la purificación del cuerpo”, le dijo uno de ellos mientras la abrazaban.

En su mensaje final, la ex Miss Ecuador se dirigió al público recordando que “muchas personas están pasando tormentas, pero no todos están expuestos como yo. Por eso me he cerrado un poco, por protegerla a ella”.

Estas declaraciones surgen en medio del proceso de separación mediática con Cezar, el padre de su hija, una situación que ha estado bajo el foco público en las últimas semanas. Aunque Virginia ha sido reservada al respecto, sus palabras en el programa reflejan el impacto emocional que este capítulo ha tenido en su vida personal y profesional.