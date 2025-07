¡Sorprendente! María Antonieta de las Nieves estuvo cerca de una tragedia en Iguazú

La legendaria actriz mexicana María Antonieta de las Nieves compartió un estremecedor recuerdo en el programa "La Caja de Pandora" de Mexico. Durante un viaje a las cataratas del Iguazú, cruzó un puente en ruinas junto al actor Édgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga en El Chavo del 8.

PUBLICIDAD

¿Cómo sucedió el hecho?

Según contó la propia “Chilindrina”, el puente que cruza el salto estaba en muy malas condiciones. Vivar comenzó a moverse y bromear de forma imprudente, lo que hizo temer a la actriz que la estructura se desplomara en cualquier momento.

Ella lo increpó: “No la friegues Édgar, esto en cualquier rato se cae y nos vamos a matar”

Tan solo nueve días después, el puente colapsó y fue precisamente en ese hecho donde una tragedia cobró la vida de 90 turistas chinos María Antonieta reconoció que ambos salieron ilesos por pura suerte, y ese evento quedó grabado como un momento que los marcó para siempre.

Participación de la Chilindrina y Don Barriga en la serie “Sin querer queriendo”

La reconocida actriz María Antonieta de las Nieves interpretó a la secretaria de Emilio Azcárraga Milmo en el sexto capítulo de la serie El precio de la fama. La escena está ambientada en la década de los 70, época en la que Azcárraga dirigía Televisa, y muestra una conversación con ‘Chespirito’, interpretado por Pablo Cruz Guerrero, mientras este esperaba su turno para ingresar a la oficina del empresario.

Cabe destacar que De las Nieves no es la única integrante del elenco original de El Chavo del 8 que participa en la serie Sin querer queriendo. También aparece Édgar Vivar, quien dio vida a ‘Don Barriga’ y ‘Ñoño’, en el episodio titulado No hay mal que por bien no venga, donde interpreta al director de televisión que bautizó a Roberto Gómez Bolaños con el apodo ‘Chespirito’.