CEO de Astronomer aparece en pantalla con su CPO; mega fortuna, esposa y dos hijos expuestos.

Andy Byron es el director ejecutivo de Astronomer, la compañía de DataOps valorizada en más de 1 300 millones de USD, que desde julio de 2023 ha liderado el desarrollo de infraestructura de datos para empresas globales.

Durante el concierto de Coldplay en Boston, el cantante Chris Martin encendió los focos sobre Byron al mostrar en la llamada “kiss cam” al ejecutivo junto a su Chief People Officer, Kristin Cabot, lo que rápidamente derivó en especulaciones sobre una relación inapropiada.

El video se viralizó en plataformas como TikTok, X e Instagram, generando gran repercusión mediática.

Perfil de Andy Byron: trayectoria y patrimonio

Según NationalWorld, Andy Byron ha sido desde julio de 2023 el CEO de Astronomer, con sede en Nueva York, supervisando una plataforma de orquestación de datos basada en Apache Airflow.

La empresa cerró recientemente una ronda Serie D de 93 millones USD, alcanzando una valoración superior a 1 000 millones USD . Aunque no se han publicado cifras exactas sobre su fortuna personal, al dirigir un “unicornio”, su patrimonio personal se estima en decenas de millones de dólares.

Byron está casado con Megan Kerrigan Byron, con quien reside en Nueva York y tiene dos hijos, además de mantener un perfil público bajo.

Reacción pública y viralización en redes

Las imágenes del abrazo incómodo fueron captadas por la “kiss cam” en pantalla gigante. Byron intentó ocultarse detrás de una barrera y Cabot cubrió su rostro, mientras Chris Martin bromeó, “either they’re having an affair or they’re very shy”.

El clip se volvió viral en X, TikTok, Instagram y Facebook, generando comentarios que van desde la simpatía por su esposa hasta cuestionamientos éticos sobre la exposición pública del ejecutivo.