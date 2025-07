Dan Rivera, investigador paranormal, murió repentinamente mientras viajaba con la verdadera muñeca Annabelle

Dan Rivera, reconocido investigador principal de la NESPR (New England Society for Psychic Research), falleció el 13 de julio de 2025 en Gettysburg, Pensilvania. Estaba participando en la gira Devils on the Run, que incluía la exhibición de la muñeca Annabelle, cuando fue encontrado sin vida en su habitación de hotel. Las autoridades descartaron indicios de delito y se esperan los resultados de la autopsia en un plazo de 60 a 90 días.

¿Quién fue Dan Rivera?

Veterano del Ejército de EE.UU. y figura clave dentro del equipo fundado por Ed y Lorraine Warren, Rivera era conocido por su trabajo con objetos supuestamente poseídos. Su formación también incluía conocimientos en rituales de santería, lo que le daba un enfoque singular dentro del ámbito paranormal.

Dan Rivera, investigador paranormal, murió repentinamente (@dan_rivera_nespr)

En años recientes, se destacó por llevar el trabajo de NESPR a plataformas digitales como TikTok y por su participación como consultor en la serie de Netflix 28 días paranormales.

El fenómeno Annabelle: del mito al cine

Rivera fue uno de los responsables de custodiar a Annabelle, una muñeca Raggedy Ann asociada con múltiples testimonios de actividad paranormal desde la década de 1960. Según relatos institucionales, la muñeca fue involucrada en supuestos ataques sobrenaturales y actualmente se encuentra sellada en una urna de cristal en el Warren Occult Museum, en Connecticut.

Dan Rivera, investigador paranormal, murió repentinamente (@dan_rivera_nespr)

Su historia dio origen a varias películas dentro del universo cinematográfico de El Conjuro, elevando su perfil a escala global.

Una pérdida en la comunidad paranormal

La organización NESPR comunicó públicamente su duelo: “Dan creía en educar y compartir. Su pasión inspiró a quienes cruzaron su camino”. También lo despidieron desde Ghostly Images of Gettysburg, que organizó el evento donde participaba Rivera.

Aunque Annabelle no se encontraba en la habitación al momento de su fallecimiento, la atención mediática nuevamente se centra en el objeto y su historia. El misterio —como en vida— sigue envolviendo a Dan Rivera en su partida.