Lady Racista ofrece disculpas a través de una carta; lo que dijo Ximena Pichel

Ximena Pichel, una ciudadana argentina conocida como "Lady Racista," emitió una disculpa pública a la comunidad tras recibir fuertes críticas en las redes sociales por haber discriminado e insultado a un agente de policía mexicano que intentaba multarla por una violación de tráfico.

A comienzos de julio, Ximena Pichel recibió el sobrenombre de “Lady Racista” tras dirigirse al oficial de tránsito con términos como “negro”, “naco” y otros comentarios ofensivos mientras este intentaba sancionarla por infringir las normas.

Lady Racista pide perdón a policía y a mexicanos que se sintieron ofendidos

Después de este incidente discriminatorio, Pichel fue duramente criticada en plataformas digitales, dado que el video en el que insulta de manera verbal al policía fue grabado por el propio agente y rápidamente se hizo viral. Esta situación la llevó a emitir una disculpa pública.

El 6 de julio pasado, “Lady Racista” emitió una carta —publicada por el diario Reforma— en la que presenta sus disculpas por su conducta.

¿Qué dijo Ximena Pichel en la carta en donde pidió disculpas?

“COMUNICADO A LA SOCIEDAD”

Ciudad de México, 06 de julio de 2025.

A todas aquellas personas que han tenido conocimiento de los eventos sucedidos recientemente, ya sea a través de la vista, la lectura o la escucha:

Hoy deseo hablarles desde el fondo de mi corazón. Entiendo completamente la seriedad de mis declaraciones y reconozco que mis palabras fueron inapropiadas. No existe excusa para comentarios que ofenden, generan división y discriminación. Fue un fallo que admito con responsabilidad.

Deseo expresar una disculpa pública genuina y completa. Mis comentarios fueron ofensivos para un hombre que estaba realizando su labor y también para numerosas personas que, diariamente, sufren discriminación y falta de respeto. Lo siento profundamente.

No obstante, no quiero que esta situación defina en su totalidad quién soy. Soy una mujer que ha cometido un error serio, pero también soy alguien que está dispuesta a aprender, transformarse y mejorar. Mi objetivo es meditar profundamente sobre este acontecimiento, remediar el daño provocado y desde mi posición, contribuir a la construcción de un país más justo, respetuoso y digno para todas las personas.

No estoy en busca de lástima ni justificaciones. Tampoco me menosprecio. Lo que pretendo es convertir esta situación en una oportunidad para desarrollarme y mostrar que los errores no nos determinan si estamos dispuestos a corregirlos con acciones concretas.

Ofrezco una disculpa sincera a la persona a quien ofendí personalmente. Asimismo, pido perdón de corazón a aquellos que resultaron heridos o defraudados por mis acciones.

Estoy agradecido con aquellos que, con su voz decidida y su justa indignación, me han hecho comprender la seriedad de lo sucedido. También agradezco a quienes, a pesar del sufrimiento, confían en la habilidad del ser humano para transformarse. Hoy comienzo este trayecto con humildad, pero con la cabeza erguida y la dignidad de alguien consciente de la responsabilidad sobre sus palabras y acciones.

Que esta circunstancia nos haga recordar que no somos nuestras palabras más desafortunadas, sino las acciones que tomamos para enmendarlas.

Con consideración y sinceridad,

Ximena Pichel“.