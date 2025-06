Este es el nuevo tatuaje de Michael Morales ¿Adivina qué parte del cuerpo eligió?

Michael Morales, el invicto peleador ecuatoriano de UFC, dejó a todos con la boca abierta en redes sociales.

Michael Morales. (Photo by Mike Roach/Zuffa LLC) (Mike Roach/Zuffa LLC)

Esta vez no fue por un nocaut, sino por su nuevo tatuaje de Spiderman, grabado con tinta en su pierna derecha.

“Ahora un secreto. Soy aracnofóbico (aunque no lo crean), pero eso no quita que mi miedo me impida dar golpes como Spiderman”, escribió en Instagram junto a imágenes del proceso, obra del artista Joc Zambrano (@joctattooart).

Michael Morales Michael Morales sorprende con tatuaje de Spiderman en una parte inesperada del cuerpo (Instargram)

El pasajeño recarga energía en Ecuador antes de volver al campamento

Mientras se alista para regresar a México, donde entrena en el reconocido Entram Gym de Tijuana con el coach Raúl Arvizu, el atleta de Pasaje, El Oro, aprovecha su paso por el país para marcar su piel con uno de sus íconos favoritos.

Con 1,83 metros de estatura y una defensa casi impenetrable, Morales continúa perfeccionando su técnica en judo, muay thai y striking explosivo. Aunque se declara aracnofóbico, no hay duda de que el ecuatoriano pelea como un auténtico superhéroe.