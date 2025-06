Millenium, la melodía inmortal de Guayaquil que conquistó generaciones

En el corazón los guayaquileños hay una agrupación que permanece por su gran talento y constancia, Millenium. Un nombre que evoca ritmo, alegría y, sobre todo, una conexión inquebrantable con el público por sus más de dos décadas de trayectoria.

Metro Ecuador conversó en exclusiva con Ángel Chevasco, el visionario y alma máter de esta icónica banda, quien nos abrió las puertas a la fascinante historia de un sueño que nació en esta ciudad portuaria y se convirtió en un legado.

Ángel Chevasco, un hombre cuyo nombre es sinónimo de disciplina y perseverancia en el medio artístico, inició su camino muy joven. “Yo empecé a los 15 años, con Los Dos Ángeles”, revela, recordando sus primeras incursiones en la música, un género muy distinto al que lo catapultaría a la fama.

Desde sus inicios a los 15 años, Ángel Chevasco forjó el sueño de Millenium, transformando una visión tropical en un fenómeno que trascendió las pantallas y los escenarios.

“Yo era rapero, pues yo venía de un grupo de rap”, confiesa, sorprendiendo con sus orígenes. La idea de Millenium germinó en una radio donde Ángel era locutor y percibió una ausencia en la escena tropical. “No había un grupo masculino por esa época... Comenzaba Candela y Son. Y yo había pensado en formar un grupo como Menudo, pero tropical”, comenta, revelando su inspiración en fenómenos internacionales para crear algo único en Ecuador. Así, en 1998, nació Millenium.

Los primeros pasos no fueron sencillos, a pesar de que Ángel ya tenía un nombre previo. “Sí, se me hizo duro”, admite sobre las dificultades para abrirse camino.

Grupo Millenium.

Sin embargo, la constancia fue su bandera. “Le fui dando, dando constancia hasta que ya fuimos”, afirma. El apoyo de su familia fue un pilar fundamental en esos años formativos.

“Mi papá y mi mamá me ayudaron a sobrellevar muchas cosas y apoyarme, sobre todo porque ellos eran los primeros fans, los que me colocaban en la pista, los que peleaban con el empresario y los que me ayudaban”, evoca con gratitud.

Grupo Millenium.

Las “Cumbias del Millenium”, el boom que marcó un hito

“Las cumbias del Millenio”, el icónico sello de la banda, fueron el verdadero motor de su reconocimiento masivo. “Sí, fue un boom las cumbias del Millenio. Con ese se dieron a conocer”, subraya Ángel. Los primeros integrantes, Víctor, Tony, Julio, Ronnie, Luis y el propio Ángel, fueron los rostros de esta revolución musical que caló en el corazón del público.

El empujón que les dio la Tv de aquellos años

La exposición en programas de televisión emblemáticos de la época, como “A Todo Dar” y “La Feria de Alegría”, fue crucial. “Fuimos parte de A Todo Dar, nosotros fuimos modelos de ese programa de lunes a viernes”, recuerda Ángel con una sonrisa.

Grupo Millenium.

Estos programas “fueron catapulta para poder que la gente se cree una imagen de los integrantes en la cabeza y que todavía no las olvida”. Sin las redes sociales de hoy, la exposición pública y el contacto directo con su audiencia fueron claves para cimentar su popularidad.

La quinta generación de Millenium

Con casi 27 años de trayectoria, Millenium ha demostrado una resiliencia admirable. Ángel Chevasco destaca que, a diferencia de otras agrupaciones, han mantenido una base de integrantes sólida durante mucho tiempo. “Casi diez años no hemos cambiado. Nos hemos mantenido con esta quinta generación. Son cinco generaciones de Millenio”, comenta, revelando la estabilidad interna del grupo.

Aunque las “Cumbias del Milenio” siguen siendo un pilar en sus shows, el grupo se adapta a los nuevos tiempos. “Lanzamos nuestro más reciente álbum que se llama Los Dueños del Sabor, que ya finalizamos con un último mix que proporcionamos, que es las cumbias de Millenio XI", actualiza Ángel sobre su producción reciente.

Grupo Millenium.

Además, la búsqueda de nuevos horizontes sonoros los ha llevado a fusiones estratégicas. “Sacamos el tema ‘Bailar’ con StevenC”, añade, en referencia a su reciente colaboración.

Actualmente, el grupo cuenta con un nuevo integrante, David, quien, a sus 27 años, aporta frescura y talento.

La característica distintiva de Millenium, según su creador, radica en la energía y carisma de sus miembros:

“En Milenio tiene que haber 5 o 6 chicos en escenario que llamen la atención, como están vestidos, que sean muy alegres, que irradien al público ese ritmo y que sobre todo tengan algo cada uno de peculiar”.

El legado de la disciplina y el futuro inmortal de Millenium

La disciplina ha sido la brújula de Millenium. Kevin Nguyen, integrante del grupo desde hace seis años, enfatiza: “Algo importante en un grupo musical para mantenerse es la constancia”.

Robinson, otro integrante del grupo, comparte el sentir de muchos jóvenes artistas: “Estoy agradecido por la oportunidad. Muy contento de pertenecer a este grupo porque, aunque no lo crean, para todos es un sueño”. Su mensaje es claro: “Luchen por su sueño, que sí lo pueden conseguir, siempre disciplinado y constancia, pero siempre perseverando”.

Mirando hacia el futuro, Ángel Chevasco es consciente del peso de su nombre en Millenium, pero tiene una visión clara de trascendencia. “Mi miedo es el que mucha gente dice es que si se va Ángel del grupo, ya no es Millenium. Mucha gente últimamente me dice eso”, comparte.

Su respuesta es contundente: “No, no se metan en la cabeza de eso, porque si en un momento yo no puedo estar y puedo seguir produciendo a Millenium, si yo voy a estar como cabeza y dirigiendo, creo que si me van a ver, por ejemplo, en un medio sentado, la gente dirá, ah no, pero está Ángelito y lo está dirigiendo”.

Millenium no es solo un grupo, es una institución musical guayaquileña, un testimonio viviente del talento ecuatoriano que ha sabido reinventarse y permanecer relevante. Con Ángel Chevasco al timón, su melodía inmortal seguirá resonando por muchas generaciones más.