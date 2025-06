Roberto Ayala vuelve a la soltería, terminó su relación con la presentadora Alejandra Proaño

Después de dos años de relación pública y llena de demostraciones de amor en redes sociales, Roberto Ayala y Alejandra Proaño confirmaron la ruptura de su noviazgo.

La pareja hizo pública su relación en 2023, cuando Ayala compartió una tierna fotografía en redes sociales junto a Proaño.

Desde entonces, vivieron varias escapadas románticas. En redes mostraron complicidad y mensajes amorosos en Instagram.

La confirmación oficial de la ruptura la dio Roberto Ayala a través de sus historias de Instagram este 19 de junio, donde se expresó de forma directa:

“Es muy reiterada la pregunta. Con Ale terminé la relación en marzo de este año, simplemente por algunas razones que no quiero entrar en detalles y quiero que hagamos la vuelta a la página de ese tema. Ya no estamos juntos, le deseo lo mejor, que todos sus proyectos y lo que tenga en mente se cumpla, pero ya no estamos juntos”, dijo.

Además, pidió a sus seguidores que también den la vuelta a la página.