Florinda Meza explota contra “Chespirito”, ¿por qué es la mala de la historia?

Florinda Meza afirmó que la serie tergiversa la biografía de Roberto Gómez Bolaños. “No es su historia”, criticó en Instagram , señalando escenas inventadas para impactar.

¿Manipulan su imagen?

Meza acusa a Max y los hijos de Bolaños de presentar “un melodrama para vender”, lejos de la verdad.

Declaraciones de Florinda

“Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado ANTES de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo”, afirmó

“Lo dijo en miles de entrevistas, pero también en su libro biográfico. A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso”, subrayó.

“La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”, resaltó.

¿Por qué la pintan como la villana?

Los guiones insinúan que mantuvo relaciones sentimentales múltiples y habría influido en la separación de Bolaños de su primera esposa, Graciela Fernández, lo que ha generado críticas severas en redes

La serie sacrifica veracidad por dramatismo; si bien Meza ha sido representada como antagonista, sus declaraciones invitan a los espectadores a consultar fuentes originales como biografías y entrevistas para conocer la historia real.