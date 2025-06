Conmoción por la muerte de Anne Burrell, estrella de Food Network, a los 55 años

La reconocida chef y personalidad televisiva Anne Burrell falleció inesperadamente a los 55 años en su hogar en Brooklyn, Nueva York, el martes 17 de junio de 2025. La noticia fue confirmada por su familia, aunque la causa de su muerte no ha sido revelada hasta el momento.

PUBLICIDAD

Burrell, conocida por su energía contagiosa, su peinado inconfundible y su estilo didáctico, se ganó el corazón del público como presentadora del programa “Worst Cooks in America” en Food Network, donde dirigió a concursantes con poca experiencia culinaria durante 28 exitosas temporadas. Además, participó en “Secrets of a Restaurant Chef”, “Iron Chef America” y “Chopped”. Además, en la serie de competición House of Knives, que se estrenó en marzo de 2025.

Originaria de Cazenovia, Nueva York, Anne se formó en el Culinary Institute of America y trabajó en reconocidos restaurantes de Manhattan antes de consolidar su carrera en la televisión. También publicó dos libros de cocina y fue activista en varias causas benéficas relacionadas con la alimentación y la salud.