¿Cuánto sabes sobre Dua Lipa?

Dua Lipa nació en el Reino Unido en 1995. Sus padres se asentaron allí escapando de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Ambos eran de origen albanés. Es la mayor de tres hermanos. Su progenitor le transmitió desde su infancia el amor por la música ya que fue vocalista de una banda de rock.

Inspirada por cantantes como Pink y Nelly Furtado, y siguiendo los pasos de Justin Bieber, la cantante Dua Lipa inició su carrera subiendo videos de sus covers en YouTube.

Desde el lanzamiento de su primer disco, hace menos de una década, sus canciones se han posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad, primero en Reino Unido y después en todo el mundo.

Pon a prueba tus conocimientos sobre esta cantante.

1. ¿En qué ciudad nació Dua Lipa?

a) Liverpool

b) Manchester

c) Londres

2. Su nombre, de origen albanés, significa:

a) Amor

b) Amistad

c) Felicidad

Dua Lipa. Con su poderoso rango vocal, sus ritmos contagiosos y su estilo único, Dua Lipa llegó a la industria del entretenimiento para darle un nuevo sentido al término de estrella de la música pop. Foto: Getty Images. (Dia Dipasupil/Getty Images)

3. Su álbum debut, Dua Lipa, fue lanzado en:

a) 2016

b) 2017

c) 2018

4. Canción con la que alcanzó su primer número uno en Reino Unido:

a) New Rues

b) One Kiss

c) Electricity

5. Ha sido imagen de esta marca de automóviles:

a) BMW

b) Volvo

c) Jaguar

6. Dueto que grabó con Andrea Bocelli:

a) No Lie

b) If Only

c) Scared to be Lonely

7. Ciudad de los Balcanes en la que vivió de los 11 a los 15 años:

a) Pristina

b) Tirana

c) Skopje

8. Año en que ganó el Grammy al Mejor Nuevo Artista:

a) 2018

b) 2019

c) 2020

9. Su segundo álbum, lanzado en 2020, lleva el nombre de:

a) Don’t Start Now

b) Future Nostalgia

c) Break My Heart

10. Película en la que, en 2023, hizo su debut como actriz:

a) The Little Mermaid

b) Ballerina

c) Barbie

11. ¿Cuántos álbumes de estudio ha grabado Dua Lipa?

a) 3

b) 4

c) 5

12. Nombre de su gira actual, que comenzó en Berlín en junio de 2024 y concluirá en Ciudad de México en diciembre de 2025:

a) Magic World Tour

b) Hotter than Hell Tour

c) Radical Optimism Tour

Respuestas:

1 c / 2 a / 3 b / 4 a / 5 c / 6 b / 7 a / 8 b / 9 b / 10 c / 11 a / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: Tal vez no fue el resultado que esperabas, pero aprendiste mucho acerca de esta cantante.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Sabes mucho acerca de alguien que es considerada una de las nuevas artistas más exitosas.

9-12 Avanzado: Has demostrado no solamente que es una de tus cantantes favoritas, sino que también sabes mucho acerca de su vida personal.