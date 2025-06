¡Recuerdas a Simoneta de ¡Vivan los niños!? Así luce a sus 30 años

Si creciste en los 2000, seguramente viste al menos un capítulo de ¡Vivan los niños!, esa telenovela infantil mexicana que nos hizo reír, llorar y soñar con tener una maestra como Lupita. Pero hay un personaje que destacó por encima del resto: la irreverente, fresa y mandona Simoneta Molina, interpretada por Natalia Juárez.

¡Y agárrate! Porque Simoneta ya no es una niña. Natalia Juárez tiene 30 años y sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un look que nada tiene que ver con la niña mimada que todos recordamos de la novela. Hoy es influencer, actriz, y toda una mujer empoderada que comparte contenido sobre su vida, viajes y autoestima.

Simoneta antes y después

Natalia siempre fue consciente de la fama que le trajo su papel en Televisa, pero con el tiempo ha sabido usar esa plataforma para reinventarse. En sus redes sociales, acumula millones de seguidores que siguen sus publicaciones sinceras y sin filtros.

Natalia Juarez, actriz que interpretó a Simoneta en 'Vivan los niños'

“La gente me sigue diciendo Simoneta en la calle y no me molesta. Me parece lindo que hayan crecido conmigo”, declaró en una entrevista. A diferencia de su personaje, Natalia no es mandona ni presumida, y está comprometida con causas sociales y feministas.

Natalia Juárez hoy

A sus 30 años, Natalia está lejos de los dramas escolares y más cerca de sus seguidores con los que comparte su gusto por los videojuegos.

Por supuesto, los fans nostálgicos siguen pidiéndole un reencuentro de ¡Vivan los niños! o alguna colaboración con sus compañeros de reparto, y ella no lo descarta.