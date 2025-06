“Le pregunté 68 veces si estaba casado”: Influencer aclara escándalo durante transmisión en vivo

La influencer venezolana Heccymar Salerno, conocida por su carisma y presencia en TikTok, rompió el silencio luego de protagonizar un polémico en vivo donde fue interrumpida por la esposa de su cita. En un extenso video compartido en su cuenta, Heccymar contó su versión de los hechos y respondió a las críticas que ha recibido en redes.

PUBLICIDAD

Según su relato, todo comenzó hace cuatro años, cuando un hombre intentó contactarla insistentemente a través de conocidos. Ella siempre lo rechazó, pues ni siquiera sabía cómo lucía. “Nunca me mostraron nada de él y yo decía, no me interesa”, aseguró.

Tiempo después, mientras estaba embarazada, la esposa del sujeto la contactó para preguntarle si tenía una relación con su marido. Salerno, sorprendida, negó conocerlo. “Le dije que no sabía quién era. Jamás lo había visto ni por casualidad en la calle”.

El tiempo pasó y, aunque ella estuvo en una relación con otra persona, el hombre volvió a intentar buscarla. Incluso le envió flores a su casa. Eventualmente, él logró contactarla por WhatsApp, y tras varios intercambios, la convenció de que estaba separado desde hacía meses. “Le creí, hermanas. Le super creí”, confesó.

Finalmente accedió a verlo en persona. Durante el encuentro, Salerno inició un en vivo con sus seguidores, en el que él consintió aparecer con voz. Ella le preguntó reiteradamente si era soltero, a lo que él respondió afirmativamente una y otra vez. “Yo se lo pregunté 68 veces”, recalcó.

Sin embargo, el live llegó a manos de la esposa, quien apareció en el lugar, interrumpió el encuentro y le lanzó un vaso de agua al hombre. “Ella tenía todo el derecho”, reconoció Heccymar. “Pero a mí no me lanzó nada”.

La influencer también respondió a quienes la acusan de saber que el hombre era casado: “¿Y cómo se supone que averiguo? ¿Le pongo un detector de mentiras?”, ironizó. Reiteró que simplemente repitió en el live lo que los seguidores decían, y que en ningún momento fue cómplice de una infidelidad.

PUBLICIDAD

“Yo no sabía, lo que sabía era lo que él me dijo: que estaba soltero. Si me hubiese dicho la verdad, yo tomaba una decisión”, afirmó contundente.

Heccymar concluyó pidiendo que se detengan los ataques hacia ella. “Hombre no es gente, hermanas”, sentenció, dejando claro que cierra el capítulo con humor y firmeza.