Comic Con 2025, el “One Piece” de la comunidad geek en Ecuador

One Piece, Monkey D. Luffy.

Por más de mil capítulos he tratado de encontrar el “One Piece”, ese gran tesoro que me ha llevado a pelear con rivales con poderes más allá de la imaginación. De igual manera, me ha permitido encontrar poderes para proteger a mis seres queridos.

Pero fuera de la ficción, el One Piece es una realidad y el tesoro va más allá de lingotes de oro o enormes islas. La Comic Con Ecuador 2025 se perfila como ese gran escenario para que artistas emergentes, cosplayers, gamers y más pueden catapultar su talento para representar al país.

Fue en el 2016 que nació una idea donde los fanáticos del anime, el cómic, ilustradores, cosplayers y gamers se sientan en comunidad y puedan compartir sus conocimientos. Durante 9 ediciones, contando la presente, su impacto nacional e internacional ha crecido.

El nivel de invitados ha permitido que la presencia de público aumente y tenga múltiples matices en rango etario.

¿Por qué es el One Piece?

El director creativo de Comic Con, Fernando Flores, apunta que esta convención no sea un punto para conocer a famosos. Más bien, la gente revele sus virtudes y con ello se catapulten a otros países o al trabajo de sus sueños.

El camino no es nada fácil, así como tuve que derrotar a grandes villanos, la constancia y perder el recelo a la retroalimentación son claves. Este año la Comic Con 2025 contará con referentes para todos los gustos.

Novedades

Por primera vez se ocupará todo el centro de convenciones.

El área de artistas gráficos y escultores estará en el 2do. nivel

Zona Gamer en el salón C, 1270 mts.2 de entretenimiento.

Se tendrá un afther Party Comic Con Ecuador (sábado 14) MELODICA.

Atracciones

Los Picapiedra.

Stranger Things

Donkey Kong

The Joker

Recreación Barco de One Peace (escala real)

Recreación de Bar de la serie “How I met your mother”

Invitados