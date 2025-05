VIDEO: Captan extraño fenómeno luminoso en Haikou, China ¿Meteorito o bola de fuego?

Un inusual fenómeno astronómico sorprendió a los habitantes de Haikou, una ciudad al sur de China, la noche del 28 de mayo. Una brillante bola de fuego atravesó el cielo nocturno, iluminándolo intensamente durante unos segundos, como si fuera de día.

PUBLICIDAD

Video viral en redes

El hecho fue captado en video desde distintos ángulos por residentes locales, quienes compartieron las impactantes imágenes en redes sociales. En el video se puede observar claramente como la bola de fuego de gran tamaño cruza el cielo para luego desvanecerse rápidamente.

Varios internautas relataron que antes de ver la luz, escucharon un fuerte sonido en el cielo, lo que llevó a algunos a pensar que se trataba de un meteorito o incluso un misil en prueba.

Expertos aclaran el fenómeno

Los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia China de Ciencias descartaron la posibilidad de un misil o un meteorito. Según explicaron, se trató de una bola de fuego, un fenómeno astronómico natural.

“Las bolas de fuego suelen ser más brillantes que los meteoritos comunes y pueden observarse en zonas extensas. Arden intensamente al ingresar a la atmósfera terrestre, generando temperaturas de varios miles de grados Celsius”, indicaron los científicos.

Hasta el momento, las autoridades locales de Haikou no han emitido un comunicado oficial respecto al avistamiento. No obstante, con la explicación de los astrónomos, se presume que el fenómeno fue natural y no representa peligro alguno, como ocurre con muchos objetos que ingresan a la atmósfera terrestre.