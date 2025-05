“Me tocaba dar otro paso en mi carrera”: Jombriel se separa del mánager

El cantante urbano ecuatoriano Jombriel, una de las figuras emergentes del género urbano nacional, confirmó que se encuentra en una nueva etapa de su carrera y que se ha separado de su mánager, Rommel Moisés. El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde dejó claro que no existe conflicto personal, sino una decisión profesional que responde al crecimiento de su trayectoria.

“A todos mis fanáticos!!! Seguimos en música, viene mi primer álbum ‘De La Suerte’, no tengo lío con nadie, simplemente me tocaba dar otro paso a mi carrera y me tocó tomar una decisión. Bendiciones ❤️”, publicó el artista en su cuenta oficial @jombriel.

El primer álbum de Jombriel: “De La Suerte”

El mensaje en redes sociales ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su respaldo y entusiasmo por el lanzamiento del que será su primer álbum titulado “De La Suerte”. Aunque no se ha revelado una fecha oficial de estreno, el anuncio anticipa un nuevo capítulo musical que marcará un hito en su carrera.

Este sería el primer trabajo discográfico del artista como solista, luego de haber ganado popularidad con sencillos que circularon en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube.

Sin conflictos, pero con dirección clara

La decisión de Jombriel de separarse de su mánager se presenta como un paso natural en su evolución como artista. A diferencia de otras rupturas en la industria musical, el joven cantante fue enfático en aclarar que no existen problemas personales ni situaciones conflictivas, sino la necesidad de tomar el control sobre su camino profesional.

Tras su mensaje, los seguidores han mostrado apoyo con mensajes como: “Todo cambio es para bien”, “Vamos con fe, bro” y “Te lo mereces, Jombriel”.

Por ahora, la expectativa se centra en conocer cuándo saldrá “De La Suerte”. Se espera que el cantante comparta más detalles sobre su producción musical en los próximos días, mientras continúa generando contenido y conectando con su audiencia desde redes sociales.